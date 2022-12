Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie z nowym systemem kar

Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla przedsiębiorców będzie wiązać się z wdrożeniem nowego systemu kar pieniężnych za niedopełnienie obowiązków. Przygotowany przez resort finansów projekt zmian zakłada, że kara finansowa wyniesie do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na fakturze. Nowe regulacje mają wejść w życie na początku 2024 r.

„W projektowanym art. 106nh ust. 1 ustawy o VAT wprowadza się kary pieniężne za niedopełnienie obowiązków wprowadzonych w nowelizowanej ustawie. Naczelnik urzędu skarbowego będzie mógł nałożyć, w drodze decyzji, na podatnika karę pieniężną do 100 proc. wysokości kwoty podatku wykazanego na tej fakturze, a w przypadku faktury bez wykazanego podatku – karę pieniężną do 18,7 proc. wysokości kwoty należności ogółem wykazanej na tej fakturze” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Kary będą dotyczyć przypadków, gdy: – podatnik nie wystawił faktury przy użyciu KSeF (brak wystawienia faktury); – podatnik w okresie awarii KSeF wystawił fakturę w postaci elektronicznej niezgodnie z udostępnionym wzorem; – podatnik nie przesłał do KSeF w określonym terminie faktur wystawionych podczas awarii.

Kara będzie wynosić nie mniej niż 1000 zł – w sytuacji, gdy podatnik nie wystawił e-faktury albo wystawił fakturę niezgodnie z udostępnionym wzorem. Jeśli faktura nie zostanie terminowo przesłana do KSeF, to kara wyniesie co najmniej 500 zł. Wpływy z kar będą zasilać budżet państwa i mają być w praktyce uiszczane – bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego – na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Co ważne, kary pieniężne nie będą nakładane na podatników będących osobami fizycznymi, którzy za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

