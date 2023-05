Podatki 2024: Obowiązkowe e-fakturowanie przyniesie kilka dużych wyzwań

Zaplanowane na połowę 2024 r. wprowadzenie obowiązku e-fakturowania poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF) będzie wiązać się z kilkoma dużymi wyzwaniami – przewiduje firma doradcza PwC. W nowej analizie eksperci wskazują, że problemy sprawiać mogą m.in. mapowanie danych do faktury ustrukturyzowanej oraz obsługa e-faktur zakupowych w systemach finansowo-księgowych.

Jak twierdzą eksperci PwC, kłopoty z wdrażaniem KSeF dotyczyć mogą np. mapowania danych do faktur ustrukturyzowanych. Chodzi o prawidłowe pobranie danych, które mogą znajdować się w kilku różnych modułach lub odrębnych systemach (np. księgowy, billingowy i logistyczny). Pod tym względem problematyczna może okazać się również obsługa faktur korygujących, które w ramach nowego systemu będą posiadać nieco szerszy zakres wymaganych danych względem innych faktur.

Za jedno z istotniejszych wyzwań PwC uznaje ponadto obsługę e-faktur zakupowych w systemach finansowo-księgowych. Eksperci wskazują, że pobieranie faktur z KSeF ma być realizowane bezpośrednio przez podatników, co w przypadku dużej liczby dokumentów może stanowić uciążliwość. Przy spodziewanej automatyzacji takich procesów problemy mogą dotyczyć z kolei np. rozliczeń pracowniczych, bo faktury związane z wydatkami pracowniczymi mogą być trudne do zidentyfikowania.

W nowej analizie PwC wskazało także na inne potencjalne wyzwania dotyczące reformy KSeF. Chodzi np. o bezpieczeństwo przechowywania danych, wymogi techniczne integracji z KSeF oraz wskazywanie numeru KSeF w tytule przelewu.

„Wprowadzenie obowiązku e-fakturowania przez KSeF nie bez przyczyny jest nazywane rewolucją. Istotność procesu wystawiania i odbioru faktur, jak również realizacja płatności to jedne z kluczowych procesów w organizacji. Przygotowanie się do nowych obowiązków to konieczność zaangażowania szerokiego personelu organizacji do projektu wdrożeniowego, przeprowadzenie kompleksowych analiz w zakresie procesów biznesowych i finansowych, na które rzutuje KSeF, oraz ingerencja w obecną architekturę systemów” – komentują eksperci PwC.

mp