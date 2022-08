Podatki 2024: Nowy obowiązek ewidencji płatności transgranicznych

Dostawcy usług płatniczych zostaną zobowiązani do prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych i odbiorców płatności – wynika z projektu nowelizacji, który opublikowało Ministerstwo Finansów. Ewidencje mają trafiać drogą elektroniczną do Krajowej Administracji Skarbowej oraz centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (CESOP). Nowe regulacje wejdą w życie z początkiem 2024 r.

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do unijnych wymogów. Kraje członkowskie Unii Europejskiej mają czas do 31 grudnia 2023 r. na zaimplementowanie rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2020/284.

Po wejściu w życie nowych przepisów dostawcy usług płatniczych, w tym np. banki, SKOK-i i instytucje płatnicze, będą zobowiązani do prowadzenia i przekazywania ewidencji (po upływie każdego kwartału), jeśli: – środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady sprzedawca towarów/usług); – dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego w danym państwie członkowskim więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy.

Ewidencja będzie obejmować m.in. informacje pozwalające na identyfikację odbiorcy płatności oraz dane dotyczące otrzymanych płatności i ewentualnych zwrotów. Jak tłumaczy resort finansów, wgląd w tego rodzaju dane dla administracji skarbowej powinien ułatwić uszczelnianie poboru podatku VAT.

„Centralny elektroniczny system informacji o płatnościach (CESOP), do którego państwa członkowskie będą przekazywać dane na temat odbiorców płatności i transakcji płatniczych, zapewni administracji podatkowej państw członkowskich dodatkowe narzędzie do skuteczniejszego zwalczania oszustw związanych z VAT w transgranicznym handlu elektronicznym” – wskazują autorzy projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 28 lipca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowelizacja wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

