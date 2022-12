Podatki 2024: MF zmieni zasady dostępu do danych z e-faktur

W ramach docelowego kształtu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) zmianie ulegnie sposób dostępu do danych – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. Projektodawcy wskazują, że dostęp do danych stanie się szybszy, a Krajowa Administracja Skarbowa będzie posiadać dostęp praktycznie w czasie rzeczywistym. Od 2024 r. e-fakturowanie i korzystanie z KSeF staną się obowiązkowe dla przedsiębiorców.

„Zakres danych (tych obligatoryjnych) na fakturze ustrukturyzowanej nie ulega zmianie, natomiast zmianie ulegnie sposób dostępu do nich. W obligatoryjnym KSeF administracja będzie miała dostęp do danych z faktury praktycznie w czasie rzeczywistym oraz będzie mogła przetwarzać te dane w ujęciu indywidualnym (wobec konkretnego podatnika), jak i globalnym (na całej bazie danych e-faktur)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Resort finansów podkreśla, że aktualnie nie ma tak szybkiego dostępu do danych z faktur, a JPK_VAT zapewnia jedynie dostęp częściowy i z opóźnieniem. Obecnie w celu weryfikacji danych z faktur organy KAS muszą wzywać podatnika, by ten przedstawił konkretne faktury. Jeśli podatnik wystawia faktury w postaci elektronicznej, to wezwanie dotyczy przedstawienia faktur w formie pliku JPK-FA. Obecny system wymaga więc co do zasady bezpośredniego zaangażowania podatnika.

W obowiązkowym KSeF organy KAS również będą miały bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji z faktur – bez konieczności dodatkowego angażowania podatników.

„Dostęp do danych szczegółowych z faktur ustrukturyzowanych będzie możliwy w ściśle określonych sytuacjach – tj. w toku czynności kontrolnych, sprawdzających, w trakcie postępowania podatkowego oraz w celu prowadzenia działalności analitycznej, prognostycznej i badawczej dotyczącej zjawisk pozostających we właściwości Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), jak również dla efektywniejszej analizy ryzyka, do których KAS zobowiązana na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 422 z późn. zm.). Należy zaznaczyć, że dostęp do danych KSeF będzie reglamentowany i każdorazowo poprzedzony koniecznością złożenia wniosku o nadanie określonych uprawnień w systemie dla wskazanego pracownika KAS” – tłumaczą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 30 listopada 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp