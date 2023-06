Podatki 2024: KSeF z korzyściami i problemami dla firm

Reforma związana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) powinna być korzystna dla firm w dłuższej perspektywie czasu, ale na początku będzie oznaczać wyzwania techniczno-logistyczne i dodatkowe koszty – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Nowelizacja dotycząca KSeF została już przyjęta przez Sejm. Obowiązek e-fakturowania zacznie obowiązywać 1 lipca 2024 r.

Środowisko przedsiębiorców wskazuje, że niekwestionowaną zaletą reformy będzie wprowadzenie jednolitego standardu obiegu faktur elektronicznych, dzięki czemu organy podatkowe będą mogły efektywniej sprawdzać e-faktury i zwalczać oszustwa podatkowe. Korzyści mają dotyczyć również ułatwienia prowadzenia ewidencji sprzedaży, przyspieszenia wymiany informacji ze skarbówką (termin zwrotu VAT zostanie skrócony do 40 dni) oraz zwiększenia bezpieczeństwa e-faktur, które będą dostępne w KSeF przez okres 10 lat.

– O ile w dalszej perspektywie można liczyć na korzyści wynikające z automatyzacji procesów fakturowania, to w chwili obecnej dla przedsiębiorców, którzy są na etapie przygotowań do wdrożenia KSeF, budzi on wciąż wiele wątpliwości. Dla większości z nich będzie to bowiem spore wyzwanie techniczno-logistyczne. Dodatkowo koszty wdrożenia obowiązkowego systemu będą szczególnie wysokie w przypadku większych podmiotów obsługujących dużą liczbę klientów regularnie fakturowanych i oferujących różne produkty – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Anna Słomińska-Wernik.

Zmiany wprowadza ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Sejm przyjął nowelizację 19 czerwca br.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Z pierwotnym projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp