Podatki 2024: Kiedy podatnicy nie będą objęci obowiązkiem e-fakturowania?

Obowiązek e-fakturowania i korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) nie będzie dotyczyć wszystkich podatników – wynika z finalnej wersji nowelizacji, która czeka aktualnie na publikację w Dzienniku Ustaw. Utrzymanie zasady wystawiania faktury elektronicznej lub papierowej dotyczyć ma m.in. podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej w Polsce oraz przy transakcjach, w których nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności.

Obowiązkowy KSeF ma zostać wprowadzony 1 lipca 2024 r. Podstawą nowego systemu będzie zasada, zgodnie z którą podatnik podatku VAT jest obowiązany do wystawiania faktury ustrukturyzowanej przy użyciu KSeF.

Zasada wystawiania faktury elektronicznej albo faktury w formie papierowej będzie jednak utrzymana w odniesieniu do podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej czy stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski oraz podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów albo świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę. W obu tych przypadkach podatnicy będą mogli wystawiać faktury ustrukturyzowane, chociaż nie będzie to obligatoryjne.

Możliwość wystawiania faktur papierowych/elektronicznych będzie nadal obejmować również podatników korzystających z procedur szczególnych. Podobnie będzie w odniesieniu do transakcji, gdzie nabywcą towarów/usług są osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. Katalog wyłączeń obejmie ponadto sytuacje odpowiednio udokumentowanych dostaw towarów lub świadczenia usług, określonych w rozporządzeniu wydanym przez resort finansów.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 4 sierpnia 2023 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

