Podatki 2024: KAS uzyska dostęp do nowej ewidencji płatności

W Sejmie trwają prace nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o VAT, która nałoży na dostawców usług płatniczych nowy obowiązek sprawozdawczy dotyczący płatności transgranicznych i ich odbiorców. Ewidencje tego rodzaju będą udostępniane w formie elektronicznej Krajowej Administracji Skarbowej. Nowela wejdzie w życie z początkiem 2024 r.

Nowelizacja dostosuje polskie prawo do unijnych regulacji. Projektowane przepisy zakładają nałożenie na dostawców usług płatniczych zlokalizowanych w Polsce obowiązku prowadzenia kwartalnej ewidencji płatności transgranicznych oraz odbiorców płatności. Takie same wymogi dotyczą też pozostałych krajów członkowskich Unii Europejskiej.

„Dostawcy usług płatniczych będą zobowiązani do prowadzenia i przekazywania ewidencji po upływie każdego kwartału, jeżeli: – środki pieniężne będą przekazywane od płatnika zlokalizowanego w państwie członkowskim (co do zasady jest to nabywca towarów/usług) do odbiorcy płatności zlokalizowanego w innym państwie członkowskim bądź poza UE (co do zasady jest to sprzedawca towarów/usług); – dostawca usług płatniczych zrealizuje w ciągu kwartału kalendarzowego w danym państwie członkowskim więcej niż 25 płatności transgranicznych na rzecz tego samego odbiorcy” – wskazuje resort finansów.

Ewidencja obejmie m.in. informacje pozwalające na identyfikację odbiorców płatności oraz szczegółowe dane dotyczące samych płatności (np. w odniesieniu do kwoty i daty). Jak zaznacza Ministerstwo Finansów, wgląd w ewidencje pozwoli administracji skarbowej na usprawnienie działań uszczelniających system poboru podatku VAT.

W projekcie przewidziano też, że ewidencje udostępniane Krajowej Administracji Skarbowej będą przekazywane do centralnego elektronicznego systemu o płatnościach (CESOP), gdzie zbierane mają być dane z poszczególnych krajów członkowskich UE.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt został 21 lutego br. skierowany do pierwszego czytania sejmowego.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2024 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

