Podatki 2023: Zwroty za przejazdy lokalne stanowią przychód pracownika

Kwota wypłacanego pracownikom świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych stanowi przychód pracownika, który powinien być opodatkowany – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok dotyczy sprawy orkiestry mającej z pracownikami umowę o używaniu prywatnych pojazdów do celów służbowych.

W wyroku z 12 października 2023 r. (sygn. akt – II FSK 397/22) NSA odniósł się do sprawy orkiestry, która zawarła ze swoimi pracownikami umowę dotyczącą używania prywatnych pojazdów do celów służbowych (przejazdy lokalne). W praktyce koszty związane z używaniem samochodów były zwracane w postaci miesięcznego ryczałtu pieniężnego. Orkiestra nie miała pewności, czy taki ekwiwalent, będący zwrotem wydatków pracowniczych, stanowi przychód pracownika z tytułu umowy o pracę. Sprawa trafiła finalnie do NSA.

Orzeczenie NSA dotyczy indywidualnej interpretacji podatkowej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2021 r. (nr 0113-KDIPT2-3.4011.462.2021.1.NM). Sędziowie zdecydowali się na uchylenie zaskarżonego wyroku w całości, oddalenie skargi i zasądzenie na rzecz KIS zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Jak stwierdził NSA, kwota wypłacanego przez orkiestrę pracownikom świadczenia stanowiącego zwrot kosztów z tytułu używania przez nich samochodu prywatnego w celach służbowych do jazd lokalnych, stanowi przychód pracownika (zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym PIT,) który powinien podlegać opodatkowaniu wraz z innymi przychodami ze stosunku pracy. Sędziowie podkreślili, że na orkiestrze ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika.

mp