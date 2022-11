Podatki 2023: Zwolnienie ws. umorzeń subwencji z PFR będzie wydłużone

Zwolnienie z podatku dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju będzie wydłużone o rok (do 31 grudnia 2023 r.) – wynika z projektu rozporządzenia, który przygotował resort finansów. Zaniechanie poboru podatku dotyczy decyzji umorzeniowych związanych ze wsparciem udzielanym w ramach tarcz finansowych PFR.

Wydłużenie o 12 miesięcy zwolnienia będzie odnosić się do wartości umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji finansowej oraz finansowania preferencyjnego otrzymanych w ramach tzw. tarcz finansowych PFR 1.0 i 2.0. Pierwotnie zaniechanie poboru podatku dochodowego miało obejmować okres od 1 czerwca 2021 do 31 grudnia 2022 r.

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, przedłużenie zwolnienia do 31 grudnia 2023 r. jest bezpośrednio związane z opóźnieniami w procedurach umorzeniowych.

„Opóźnienia w procedurach umorzeniowych – powodowane wyjaśnianiem przez PFR S.A. okoliczności związanych z wartościami umorzeń, w tym zastrzeżeń co do możliwości wydania decyzji umorzeniowych przekazanych przez organy państwowe współpracujące przy realizacji Tarcz 1.0 i 2.0. – oznaczają dla adresatów decyzji umarzających całość lub choćby część subwencji finansowej udzielonej przez PFR S.A. po 31 grudnia 2022 r., zobowiązanie do zapłaty podatku PIT, CIT lub ryczałtu od dochodów (przychodów) osiągniętych z tytułu umorzenia” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 21 listopada 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej lub finansowania preferencyjnego udzielonych przez Polski Fundusz Rozwoju.

Nowe przepisy wejdą w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

mp