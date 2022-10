Podatki 2023: Zmiany ws. amortyzacji środków trwałych w postaci budynków

Okres amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych ma zostać skrócony z obecnych 40 lat do – w zależności od poziomu bezrobocia na terenie danej gminy – 5 lub 10 lat. Zmianę przewiduje poselski projekt nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych PIT i CIT. Nowa możliwość ma być korzystna dla firm oraz gmin z wysokim bezrobociem i niskimi dochodami podatkowymi w przeliczeniu na mieszkańca.

Projekt nowelizacji został zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15. W projekcie zaproponowano skrócenie okresu amortyzacji środków trwałych w postaci budynków i budowli niemieszkalnych z 40 lat do – w zależności od poziomu bezrobocia – 5 albo 10 lat. Nowa możliwość obejmie gminy mające problemy z bezrobociem i równocześnie wykazujące się niskimi dochodami podatkowymi w przeliczenia na mieszkańca.

„Projekt ustawy oddziałuje pozytywnie na działalności mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Projektowane regulacje mają na celu wsparcie podmiotów sektora MSP prowadzących działalność w gminach o wysokim wskaźniku bezrobocia oraz jednocześnie niskim dochodzie w przeliczeniu na mieszkańca, poprzez umożliwienie tym podmiotom dokonania jednorazowej amortyzacji określonych środków trwałych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Warunkiem możliwości zastosowania nowych regulacji ma być zlokalizowanie danej nieruchomości na terenie gminy leżącej w powiecie, w którym przeciętna stopa bezrobocia wynosi minimum 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, a dochód na mieszkańca gminy jest niższy niż 80 proc. dochodu na mieszkańca dla całego kraju.

Projektodawcy przekonują, że proponowana zmiana będzie stanowić atrakcyjną zachętę dla inwestorów do tworzenia miejsc pracy w miejscach, w których widoczne są problemy społeczne. Co ważne, nowelizacja ma odnosić się tylko do nowych inwestycji i nie działać wstecz.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz Kukiz’15 – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Projekt trafił do Sejmu 5 października 2022 r.

Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

