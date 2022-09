Podatki 2023: Zmiany dotyczące przesyłania ksiąg i ewidencji przez internet

W ustawie o podatku dochodowym CIT dojdzie do zmiany przepisów ws. obowiązku przesyłania ksiąg i ewidencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wynika z projektu szerszej nowelizacji, który rząd skierował niedawno do Sejmu. Nowelizacja, która wejdzie w życie z początkiem 2023 r., ma w założeniu wyeliminować wątpliwości interpretacyjne.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, nowelizacja ma zmodyfikować m.in. art. 9 ust. 1c ustawy o podatku CIT.

„Zmiana art. 9 ust. 1c ustawy CIT, który został wprowadzony do ustawy CIT ustawą z 9 czerwca 2022 r., ma na celu wyeliminowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych co do terminu na przesłanie do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych przez podatników opodatkowanych ryczałtem od dochodów spółek, o którym mowa w Rozdziale 6b ustawy CIT” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Projekt nowelizacji przewiduje doprecyzowanie przepisu i wyraźne wskazanie w treści art. 9 ust. 1c, że po zakończeniu roku podatkowego podatnicy są zobowiązani do przesłania do urzędu skarbowego ksiąg rachunkowych – w terminie do dnia upływu terminu określonego dla złożenia deklaracji, o której mowa w art. 28r ust. 1 ustawy o CIT.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp