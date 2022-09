Podatki 2023: Wzrosną kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn

Kwoty wolne od opodatkowania, które przewidziano w ustawie o podatku od spadków i darowizn, mają zostać urealnione – wynika z projektu przygotowanego przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji. Obecne kwoty wolne obowiązują od niemal 20 lat i opierają się na minimalnym wynagrodzeniu z 2003 r.

W projekcie przewidziano urealnienie kwot wolnych od podatku, które określono w ustawie o podatku od spadków i darowizn.

„Aktualne kwoty obowiązują od niemal 20 lat, tj. od dnia 01.01.2003 r., kiedy to wynosiły one odpowiednio około 12-krotność, 9-krotność i 6-krotność ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (800 zł w 2003 r.). Projekt przewiduje podniesienie tych kwot do 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł)” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektowanymi zmianami, opodatkowaniu podlegać będzie nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 1) 36120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 2) 27090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 3) 18060 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Jak przekonują projektodawcy, zmiana będzie jednoznacznie korzystna dla podatników, a jednocześnie nie musi oznaczać zmniejszenia dochodów gmin. Autorzy projektu zakładają bowiem, że mniejsze kwotowo wpływy mogą być równoważone większą liczbą wpływów w efekcie spadku potencjalnej atrakcyjności działań mających na celu uniknięcie opodatkowania.

Wprowadzenie zmian przewiduje komisyjny – przygotowany przez sejmową komisję nadzwyczajną ds. deregulacji – projekt ustawy (z 17 września 2022 r.) o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Projekt trafił do Sejmu 22 września 2022 r.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, a zmiany dotyczące podatku od spadków i darowizn powinny zacząć obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

Z projektem ustawy można się zapoznać tutaj.

