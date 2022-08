Podatki 2023: Ulga na złe długi będzie uproszczona

Przepisy dotyczące tzw. ulgi na złe długi zostaną uproszczone – wynika z projektu nowelizacji, który przygotowało Ministerstwo Finansów. W praktyce nie będzie już potrzeby składania załącznika do zeznania. Odpowiednie zmiany zostaną wprowadzone w ustawach o podatkach CIT i PIT. Nowelizacja powinna wejść w życie z początkiem 2023 r.

Projekt, który jest już w Sejmie, zakłada uchylenie art. 18f ust. 19 ustawy CIT i odpowiednio art. 26i ust. 19 ustawy o PIT, zgodnie z którymi podatnik dokonujący odpowiednich zwiększeń/zmniejszeń wynikających z ulgi na złe długi jest zobowiązany do wykazania w zeznaniu podatkowym wierzytelności albo zobowiązania, z którymi związane są te zwiększenia lub zmniejszenia.

„Oznacza to rezygnację z odpowiedniego załącznika do zeznania podatkowego, w którym dotychczas wykazywane były takie dane, co pozwoli na uproszczenie obowiązków administracyjnych po stronie podatników” – wyjaśnia resort finansów.

Jak tłumaczą autorzy projektu, zmiana wynika z tego, że podatnik – niezależnie od obowiązków związanych z zeznaniem – i tak musi udowodnić wysokość wierzytelności i długów mających wpływ na podstawę opodatkowania.

Pozostałe zmiany dotyczące ulgi na złe długi będą mieć charakter doprecyzowujący. Jak zaznaczają projektodawcy, chodzi przede wszystkim o eliminację ewentualnych wątpliwości przy rozliczaniu złych długów w zeznaniu.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

