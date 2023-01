Podatki 2023: Podatek od przerzuconych dochodów do zmiany

Nowy rok przyniósł zmiany w podatku od przerzuconych dochodów. Regulacje dotyczące nowej daniny, która odnosi się do kosztów ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, zostały częściowo uproszczone. Jednocześnie rząd zdecydował się również na poszerzenie zakresu zastosowania przepisów.

Podatek od przerzuconych dochodów został wprowadzony z początkiem 2022 r., a podatnicy mają stosować przepisy po raz pierwszy w 2023 r. – przy rozliczeniach podatku dochodowego za ubiegły rok. Równocześnie wprowadzono teraz pewne zmiany w przepisach ustawy o CIT.

W założeniu tegoroczne modyfikacje mają prowadzić do uproszczenia podatku, który uznawany jest za jedną z bardziej skomplikowanych danin. Równocześnie poszerzono jednak zakres zastosowania regulacji. Od 2023 r. podatek nie będzie odnosić się już tylko do wypłat realizowanych przez polskiego podatnika bezpośrednio na rzecz podmiotu zagranicznego, który podlega niższemu opodatkowaniu w kraju siedziby.

„Podatek ten będzie również znajdował zastosowanie, jeżeli polski podatnik będzie ponosił określone koszty (szczegółowo określone w ustawie CIT, ale dotyczące m.in. usług o charakterze niematerialnym czy koszty finansowania dłużnego) na rzecz podmiotu, który co prawda samodzielnie nie spełnia przesłanek do objęcia realizowanej na jego rzecz płatności podatkiem od przerzuconych dochodów, ale przekazuje te otrzymane należności, w jakiejkolwiek formie, na rzecz podmiotu spełniającego te przesłanki. Wprowadzone zmiany mają jeszcze bardziej uszczelnić system podatkowy w zakresie transferu dochodów do krajów, gdzie jest on korzystniej opodatkowany” – tłumaczą eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

Jak wskazują eksperci, zmiany będą skutkować tym, że podatnik będzie musiał jeszcze dokładniej analizować realizowane płatności i mieć wiedzę nt. tego, gdzie finalnie trafiają płatności. Jednocześnie nowe przepisy wyraźnie określają, że to na podatniku spoczywa ciężar wykazania, że nie zostały spełnione przesłanki do zastosowania podatku.

