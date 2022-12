Podatki 2023: PIT-2 teraz też dla zleceniobiorców

Choć nowy PIT-2 będzie dotyczył dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2023 roku, większość pracodawców i pracowników już teraz zastanawia się nad jego praktycznym zastosowaniem. Znacząca zmiana - względem poprzedniej jego wersji - to możliwość złożenia dokumentu nie tylko przez pracowników pracujących na podstawie umowy o pracę, ale też zleceniobiorców i osoby zatrudnione na umowie o dzieło.

Z przepisów wynika, że płatnik (pracodawca) powinien dostosować się do PIT-2 jeszcze w tym samym miesiącu, w którym pracownik go złożył. Słowo “powinien” jest tutaj kluczem, bowiem nie jest to obligatoryjny wymóg. Równie dobrze pracodawca może rozpocząć egzekwowanie złożonego dokumentu od następnego miesiąca. Aby właściwie to zobrazować, posłużmy się przykładem:

Pracownik składa PIT-2 w styczniu (np. w zakresie kwoty wolnej). Wówczas płatnik ma prawo naliczyć mu kwotę wolną już za styczeń, ale jeśli tego nie zrobi, w lutym będzie już musiał.

Idąc dalej, jeśli pracownik/zleceniobiorca chciałby wykorzystać nowe regulacje z początkiem nowego roku (2023), jak najszybciej powinien złożyć PIT-2. Najlepiej już teraz, w grudniu 2022.

Nowe przepisy - tym razem – nie ominą zleceniobiorców. Do tej pory nie mogli oni składać PIT-2 w ogóle. Kwestię wolnej kwoty (zmniejszającą podatek) uwzględniali dopiero przy okazji składania zeznania rocznego. Z początkiem 2023 roku ma się to zmienić. Od teraz również i oni będą uprawnieni do PIT-2.

Przepisy nie zobowiązują płatnika (pracodawcę) do konieczności informowania pracowników/zleceniobiorców o nowej wersji PIT-2. Jeśli któryś z nich to zrobi, będzie to suwerenna - przez nikogo nie wymuszona - decyzja.

Zgadza się, patrząc z czysto prawnego punktu widzenia, firma nie ma takiego obowiązku, jednak InWork na pewno poinformuje swoich pracowników i zleceniobiorców o nowych regulacjach - mówi Sebastian Zelek, prezes zarządu agencji pracy InWork.

Czy można złożyć wniosek już w grudniu?

Tak, nie ma żadnych przeciwwskazań, aby złożyć PIT-2 jeszcze w grudniu (2022). Z przepisów nie wynika, w jakim czasie wniosek powinien zostać złożony, a jedynie od kiedy ma być respektowany (względem daty złożenia).

Zatem, jeśli pracownik/zleceniobiorca zdecyduje się na złożenie PIT-2 jeszcze w grudniu (2022), oświadczenia w nim zawarte powinny być brane pod uwagę przez płatnika (pracodawcę) od stycznia 2023 roku.

W jaki sposób wysłać?

Według przepisów ustawy o PIT (nowy art. 31a, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.) podatnicy będą mogli wysyłać swoje wnioski również drogą elektroniczną. Wydaje się, że podstawą tego wyboru będzie poczta elektroniczna (e-mail). Mimo to, wszystko zależy od wewnętrznych regulacji firmy. Jeśli ta zezwoli na tego typu korespondencję, wówczas nic nie stoi na przeszkodzie.

Co to jest PIT-2?

Na podstawie złożonego przez pracownika/zleceniobiorca pracodawca zmniejsza miesięczną zaliczkę z tytułu podatku dochodowego o ulgę podatkową.

Od początku 2022 roku kwota wolna od podatku uległa znacznemu wzrostowi. Wynosi 30 tysięcy złotych (wcześniej 8 tysięcy złotych). Kwota zmniejszająca podatek wynosi zatem 300 złotych w skali miesiąca (30 000 x 12% = 3 600 zł / 12 = 300,00 zł).

Przykład:

Ile wyniesie wynagrodzenie netto pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę przy założeniu, że ta osoba:

ukończyła 26. rok życia,

nie jest uczestnikiem PPK,

pracuje w miejscu zamieszkania,

jej wynagrodzenie brutto wynosi: 12 000 zł brutto.

Zarobek brutto: 12 000 zł brutto

Podstawa składki zdrowotnej: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł

Składka zdrowotna do odliczenia: BRAK

Składka zdrowotna: 10 354,80 zł x 9% = 931,93 zł

Podstawa do opodatkowania: 12 000 zł – 13,71% = 10 354,80 zł – 250 zł (KUP) = 10 104,80 zł, w zaokrągleniu 10 105 zł

Zaliczka na podatek: 10 105 zł x 12% – 300 zł (ulga podatkowa) = 912,60, w zaokrągleniu 913 zł

Wynagrodzenie netto: 12 000 zł – 1645,20 zł (składki społeczne) – 931,93 zł (składka zdrowotna 9%) – 913 zł (zaliczka na podatek) = 8 509,87 zł

źródło: inwork.pl

(Office documents photo created by pressfoto - www.freepik.com)