Podatki 2023: PIT-2 - pytania i odpowiedzi

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązują nowe zasady stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek przez płatników, jak również składania oświadczeń i wniosków przez podatników, w tym o zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek. Od przyszłego roku podatnik może z większą swobodą dysponować kwotą wolną od podatku w trakcie roku. Przy czym nowością jest możliwość: upoważnienia „rodzajowo” wszystkich płatników do stosowania kwoty wolnej od podatku, w tym np. zleceniodawców, oraz podziału 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) w danym miesiącu aż na trzech płatników.

Co się stanie, jeśli w ogóle nie złożę PIT-2?

Jeśli nie złożysz oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki, pracodawca (a od 1 stycznia 2023 r. również np. zleceniodawca) nie będzie pomniejszał zaliczek na podatek w trakcie roku (maksymalnie o 300 zł miesięcznie). Oznacza to, że dopiero składając zeznanie roczne, pomniejszysz podatek o kwotę 3 600 zł (30 000 zł x 12%).

Czy jeżeli mam umowę zlecenia / umowę o dzieło, składam PIT-2?

W 2022 r. nie składasz PIT-2, jeżeli uzyskujesz przychody z umowy zlecenia/umowy o dzieło. Od 1 stycznia 2023r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki będziesz mógł złożyć również u zleceniodawcy (zamawiającego dzieło).

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.

Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę



oraz

oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Mam dwóch pracodawców. Czy PIT-2 składam do każdego z nich?

Do końca 2022 r. możesz złożyć PIT-2 tylko jednemu pracodawcy - najlepiej temu, który wypłaca wyższe wynagrodzenie. Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców. Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

Do jakich źródeł przychodów ma zastosowanie PIT-2?

PIT-2 ma zastosowanie do przychodów:

ze stosunku pracy,

ze spółdzielczego stosunku pracy,

ze stosunku służbowego,

z pracy nakładczej,

z wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej,

z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy.

Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek może złożyć płatnikowi podatnik osiągający przychody np. z:

wynagrodzenia za pracę na etacie (umowa o pracę, stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy),

umów zlecenia i o dzieło,

umów o zarządzenie przedsiębiorstwem,

kontraktów menadżerskich,

praw majątkowych,

emerytury i renty z zagranicy.

Czy mogę złożyć PIT-2 u kilku pracodawców?

W 2022 r. PIT-2 składasz u jednego pracodawcy. W przeciwnym wypadku (kilkukrotnego stosowania kwoty zmniejszającej podatek w trakcie roku) może się okazać, że musiałbyś dopłacać podatek w rocznym rozliczeniu.

Od 1 stycznia 2023 r. masz wybór, takie oświadczenie możesz złożyć do jednego lub do każdego z pracodawców (maksymalnie trzech płatników). Pamiętaj jednak, że kwota wolna jest jedna i po złożeniu oświadczenia np. do dwóch pracodawców, każdy z nich jest uprawniony do pomniejszenia zaliczki maksymalnie o kwotę stanowiącą 1/24 kwoty zmniejszającej podatek (czyli o 150 zł).

Kiedy powinienem wycofać PIT-2?

W 2022 r. PIT-2 powinieneś wycofać, jeśli kwotę zmniejszającą podatek zaczął stosować inny płatnik (np. ZUS, inny pracodawca, któremu złożyłeś PIT-2), lub Ty sam uwzględniasz kwotę wolną przy obliczaniu zaliczek (np. z działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej).

Od 1 stycznia 2023 r. podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki. Wycofanie i zmiana złożonego uprzednio oświadczenia następuje w drodze nowego oświadczenia.

Gdzie znajdę wzór PIT-2?

Oświadczenie PIT-2 jest dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów - pobierz formularz

Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek podatnicy będą mogli składać płatnikom (np.: pracodawcom, zleceniodawcom) na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika.

Zasady składania oświadczeń może wskazać płatnik, przy czym podatnik może skorzystać:

ze wzoru określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej,



lub

lub z formy określonej przez płatnika (np. z systemu kadrowo-płacowego funkcjonującego u tego płatnika).

Komu składam PIT-2?

PIT-2 składasz u swojego pracodawcy.

Od 1 stycznia 2023 r. oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki o kwotę zmniejszającą podatek możesz złożyć do maksymalnie trzech płatników (zarówno np. swojemu pracodawcy, jak i zleceniodawcy).

Gdzie mogę sprawdzić, czy złożyłem oświadczenie PIT-2?

Można to sprawdzić u swojego pracodawcy (a od 1 stycznia 2023 r. również np. u zleceniodawcy), np. w wydziale naliczania płac czy u księgowej.

Co w przypadku, gdy w jednej firmie pracuję na umowę o pracę i dodatkowo mam przychody z umowy zlecenia z innej firmy? Czy mogę złożyć PIT-2? Jeśli tak, to komu?

W 2022 r. PIT-2 możesz złożyć tylko w firmie, w której pracujesz na umowę o pracę. Od 1 stycznia 2023 r.oświadczenie o stosowaniu pomniejszenia zaliczki możesz złożyć zarówno pracodawcy, jak i zleceniodawcy. Wówczas każdy z nich pomniejszy zaliczki według wskazanych przez Ciebie w oświadczeniach proporcjach (np. każdy po 150 zł).

Jestem emerytem/rencistą i pracuję, czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

W takim przypadku 1/12 kwoty zmniejszającej podatek potrąca „z urzędu” organ rentowy (300 zł). Jeżeli jednak wolisz, żeby to pracodawca stosował do końca 2022 r. kwotę zmniejszającą podatek, złóż do organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o kwotę zmniejszającą podatek, a następnie złóż u pracodawcy PIT-2. Od 1 stycznia 2023 r. możesz jednak swobodniej decydować o stosowaniu tego pomniejszenia przez płatników. Jeżeli chcesz, możesz np. złożyć oświadczenie o stosowaniu kwoty zmniejszającej zarówno do organu rentowego, jak i do pracodawcy, wskazując w nim w jakiej części dany płatnik ma stosować tę kwotę przy obliczaniu zaliczki. Wówczas kwota zmniejszająca u każdego z płatników będzie wynosiła maksymalnie po 150 zł.

Jeżeli wolisz, żeby tylko pracodawca stosował kwotę zmniejszającą podatek w całości, możesz złożyć do:

organu rentowego wniosek o pobieranie zaliczki bez pomniejszania o tę kwotę



oraz

oraz pracodawcy oświadczenie o stosowaniu 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.

Pracuję na umowę o pracę i prowadzę działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej. Czy mam złożyć PIT-2 u pracodawcy?

Do końca 2022 r. nie możesz złożyć PIT-2 u pracodawcy. Kwotę wolną uwzględniasz przy obliczeniu zaliczki z działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2023 r. będziesz mógł złożyć takie oświadczenie do pracodawcy.

Pamiętaj jednak, że przy obliczaniu zaliczek korzystasz od pierwszego miesiąca z pełnej kwoty zmniejszającej podatek, czyli 3600 zł.

Jeżeli uzyskujesz przychód również z umowy o pracę, to od 2023 roku masz możliwość złożenia pracodawcy oświadczenia o stosowaniu pomniejszenia zaliczki we wskazanej przez Ciebie części (1/12, 1/24 lub 1/36).

Jeżeli kwota pomniejszająca zaliczki na podatek w roku podatkowym przekroczy 3600 zł, w rocznym rozliczeniu może wystąpić podatek do zapłaty.

źródło: www.podatki.gov.pl

Zobacz także:

Polski Ład od 2023 r.: Zmiany w obowiązkach płatników PIT