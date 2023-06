Podatki 2023: Obniżony VAT na żywność zostanie przedłużony

W Sejmie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r. Przyjęto, że dochody z VAT w całym 2023 r. będą niższe o 13,4 mld zł względem obecnej ustawy. W uzasadnieniu projektu wskazano, że istotny wpływ na zmianę prognozy dochodów będzie mieć utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek podatku VAT na żywność. Preferencja zostanie najprawdopodobniej utrzymana co najmniej do końca 2023 r.

W całym roku bieżącym dochody z VAT mają osiągnąć poziom 272,9 mld zł, co oznacza spadek o 4,7 proc. (13,4 mld zł) względem dotychczasowych założeń przyjętych w ustawie budżetowej.

„Istotną zmianą systemową, która wpływa na zmianę prognozy dochodów w stosunku do przyjętej w ustawie budżetowej jest utrzymanie tarczy antyinflacyjnej w zakresie obniżonych stawek VAT na żywność. Rozwiązanie to nie było pierwotnie uwzględniane w prognozie dochodów z VAT na 2023 r.” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Obecnie preferencyjna stawka VAT na poziomie 0 proc. dotyczy podstawowej żywności (wcześniej było to 5 proc.). Katalog produktów, w przypadku których stosowana jest zerowa stawka, obejmuje m.in. mięso, ryby, produkty mleczarskie, warzywa i owoce, wyroby piekarnicze (chleb, bułki), pieczywa cukiernicze oraz niektóre napoje owocowe i warzywne.

Stawka miała pierwotnie obowiązywać do 30 czerwca br., ale – zgodnie z zapowiedziami resortu finansów – dojdzie do przedłużenia preferencji przynajmniej do końca 2023 r.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2023. Projekt trafił do Sejmu 9 czerwca 2023 r.

Nowelizacja ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp