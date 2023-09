Podatki 2023: Nowy wzór zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R

W połowie września br. w życie wejdzie rozporządzenie zmieniające wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R). W efekcie dokonanie zgłoszenia za pomocą VAT-R stanie się możliwe również przez podmioty rozpoczynające działalność gospodarczą, które nie posiadają jednak numeru identyfikacji podatkowej (NIP). Zmiana ma pozwolić na ułatwienie i przyspieszenie zakładania działalności.

Nowe rozporządzenie resortu finansów przewiduje modyfikacje we wzorze zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R. W efekcie w rubryce nr 1 „Identyfikator podatkowy NIP podatnika’’ dodano odnośnik informujący, że pola tego nie wypełnia się w sytuacji, gdy formularz składany jest przez podmiot dokonujący rejestracji w zakresie VAT, któremu nie został nadany numer NIP, w postaci elektronicznej jako załącznik do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1).

Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, celem tej zmiany jest ułatwienie i przyśpieszenie zakładania działalności gospodarczej oraz dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie VAT, bez konieczności wcześniejszego uzyskania przez podatnika NIP.

Po wejściu w życie nowych regulacji podmiot rozpoczynający działalność i dokonujący rejestracji za pośrednictwem CEIDG lub aplikacji mObywatel będzie mógł złożyć wniosek CEIDG-1 razem z załącznikiem VAT-R. Później na tej podstawie numer NIP zostanie nadany przez właściwy urząd skarbowy.

Dotychczasowy wzór VAT-R można będzie stosować jeszcze do końca 2023 r.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 1731).

Rozporządzenie wejdzie w życie 13 września 2023 r.

Z rozporządzeniem i nowym wzorem zgłoszenia VAT-R można się zapoznać tutaj.

