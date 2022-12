Podatki 2023: Nowy projekt ws. obniżonych stawek VAT

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt zmian w rozporządzeniu dotyczącym stosowania obniżonych stawek podatku VAT. Projekt przewiduje m.in. obniżenie do 0 proc. stawki na podstawowe produkty spożywcze także w 2023 r. oraz zmniejszenie na okres dwóch kolejnych lat do 8 proc. stawki na wybrane towary wykorzystywane w produkcji rolnej.

„W związku z ciągłym wzrostem inflacji oraz negatywnymi dla polskiej gospodarki i społeczeństwa skutkami wojny prowadzonej w Ukrainie uzasadnione jest kontynuowanie działań antyinflacyjnych, które pomogą społeczeństwu oraz przedsiębiorcom, w tym mikrofirmom dominującym na polskim rynku, w realnej walce z obecną sytuacją” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z projektem, od 1 stycznia 2023 r. podstawowe produkty spożywcze (wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT) będą nadal objęte stawką podatku w wysokości 0 proc.

W pierwszej połowie 2023 r. wciąż funkcjonować będzie zerowa stawka VAT dotycząca nieodpłatnych dostaw towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego. Chodzi o towary i usługi związane z pomocą ofiarom skutków działań wojennych na Ukrainie.

Projekt zakłada także czasowe obniżenie – w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2024 r. stawki VAT do 8 proc. na wybrane towary wykorzystywane w produkcji rolnej. Preferencja ta obejmie: – środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw; – polepszacze gleby, środki wapnujące, biostymulatory, podłoża do upraw, produkty nawozowe mieszane składające się wyłącznie z nawozu i środka wapnującego; – nawozowe produkty mikrobiologiczne.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt rozporządzenia (z 29 listopada 2022 r.) Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 31 grudnia 2022 r.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać tutaj.

