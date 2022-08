Podatki 2023: Nowy pakiet Slim VAT 3

Ministerstwo Finansów skierowało do konsultacji publicznych projekt nowego pakietu Slim VAT 3, który ma wprowadzić różne uproszczenia. Zmiany będą dotyczyć m.in. faktur korygujących, drukowania dokumentów przez kasy online/wirtualne i mechanizmu podzielonej płatności. Większość nowych regulacji wejdzie w życie z początkiem 2023 r.

„Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (tzw. Slim VAT 3) trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. Slim VAT 3 to kolejny pakiet uproszczeń w podatku od towarów i usług, który realizuje wiele postulatów zgłaszanych Ministerstwu Finansów przez przedsiębiorców. Konsultacje projektu potrwają do 26 sierpnia 2022 r.” – informuje resort finansów.

Pakiet zakłada m.in. wprowadzenie nowych zasad dotyczących przeliczania kursów walut w przypadku wystawienia faktur korygujących, zniesienie obowiązku drukowania dokumentów przez kasy online i wirtualne oraz liberalizację warunków dla tzw. podatników bezgotówkowych (zwrot podatku VAT w terminie do 15 dni). Projekt nowelizacji przewiduje również m.in. szereg ułatwień dotyczących pakietu VAT e-commerce.

Istotne znaczenie będą mieć szykowane modyfikacje ws. firm korzystających z mechanizmu podzielonej płatności (split payment) – projektodawcy chcą, by środki z rachunku VAT mogły być wykorzystywane dodatkowo na zapłatę kolejnych typów podatków i opłat.

Ważne dla części podatników będzie również podniesienie do 2 mln euro limitu wartości sprzedaży uprawniającego do posiadania statusu małego podatnika. W efekcie szerzej dostępne staną się metoda kasowa i kwartalne rozliczanie w VAT.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp