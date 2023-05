Podatki 2023: Nowe przepisy dotyczące JPK_VAT

W życie weszło rozporządzenie zmieniające przepisy dotyczące szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku VAT. Regulacje zostały dostosowane do zmian w ustawie o VAT, które dotyczą odwrotnego obciążenia podatkiem VAT w obszarze dostaw gazu i energii, a także usług przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, dokonywanych w obrocie giełdowym.

Wprowadzane zmiany są epizodyczne i odnoszą się do wykazywania w plikach JPK_VAT z deklaracją dokonanych w okresie od 1 kwietnia 2023 do 28 lutego 2025 r. dostaw gazu w systemie gazowym, dostaw energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. Chodzi w tym przypadku o dostawy i usługi dokonywane w obrocie giełdowym.

W praktyce rozporządzenie resortu finansów dostosowano do zmian na poziomie ustawy o VAT, które odnoszą się do czasowego mechanizmu odwrotnego obciążenia podatkiem VAT (tzw. reverse charge). W efekcie do rozporządzenia wprowadzono m.in. przepis epizodyczny § 11b regulujący wykazywanie takich dostaw i świadczenie usług w JPK_VAT z deklaracją.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r., poz. 794).

Rozporządzenie weszło w życie 28 kwietnia 2023 r.

Z rozporządzeniem można się zapoznać tutaj.

