Podatki 2023: Nowe normy dotyczące działów specjalnych produkcji rolnej

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowe rozporządzenie resortu finansów ws. norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej. W 2023 r. normy będą podwyższone i mają uwzględniać wzrost cen towarowej produkcji rolniczej o 6 proc., który odnotowano w 2021 r.

Obowiązujące obecnie przepisy określają, że dochody z działów specjalnych produkcji rolnej w sytuacji, kiedy dany podatnik nie prowadzi ksiąg, powinny być ustalane przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Normy na 2023 r. uwzględniają wskaźnik cen towarowej produkcji rolniczej w 2021 r. względem 2020 r., który wyniósł 106 proc. (wzrost cen o 6 proc.). W efekcie analogicznie podniesione będą też normy szacunkowe dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej.

Przykładowo, norma szacunkowa dochodu rocznego w odniesieniu do lisów i jenotów wzrośnie z 50,74 zł do 53,78 zł, licząc od 1 samicy stada podstawowego. W przypadku hodowli kotów rasowych norma zostanie podwyższona natomiast z 18,41 zł do 19,51 zł w przeliczeniu na 1 sztukę stada podstawowego.

Jak szacuje resort finansów, zmiany mogą dotyczyć łącznie ok. 34 tys. podatników podatku dochodowego PIT prowadzących działy specjalne produkcji rolnej.

Nowe normy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2478).

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z rozporządzeniem i nowymi normami można się zapoznać tutaj.

mp