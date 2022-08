Podatki 2023: Minimalny podatek dochodowy będzie zawieszony i zmodyfikowany

W okresie od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2023 r. funkcjonować będzie zwolnienie z opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym – wynika z projektu nowelizacji, który trafił w ostatnich dniach do Sejmu. Jednocześnie zmianie ulec ma sama konstrukcja tej daniny. Środowisko przedsiębiorców liczy na to, że budzący sporo wątpliwości podatek zostanie całkowicie zniesiony.

W założeniu minimalny podatek dochodowy ma ograniczać zjawisko praktyk optymalizacyjnych – poprzez opodatkowanie na poziomie minimalnym tych podatników, u których określony dochód albo strata występują permanentnie, a zatem z dużym prawdopodobieństwem w sposób zamierzony. Jak wskazuje jednak Ministerstwo Finansów, w związku z obecną sytuacją geopolityczną i niepewnością gospodarczą danina zostanie zmodyfikowana i równocześnie nie będzie obowiązywać w latach 2022-2023.

Poza czasowym zwolnieniem z podatku, szykowane są też zmiany w jego konstrukcji. Chodzi przede wszystkim o nowe wyłączenia podmiotowo-przedmiotowe i modyfikacje dotyczące obliczania podstawy opodatkowania. W praktyce z regulacji wyłączone zostać mają spółki komunalne, podmioty medyczne i mali podatnicy z przychodami na poziomie do 2 mln euro.

– Biorąc pod uwagę dostrzegane przez rząd ryzyka dla niezakłóconego funkcjonowania firm i gospodarki, stoimy na stanowisku, że podatek minimalny, którym w założeniu mają być obciążone firmy znajdujące się w trudnej sytuacji ekonomicznej bądź działające w branżach o niskich marżach, powinien zostać uchylony. Dodatkowo, niezwykle skomplikowana konstrukcja tego podatku, w szczególności sposób ustalenia podstawy opodatkowania oznacza jeszcze większe skomplikowanie systemu podatkowego, wzrost kosztów i ryzyka związanego z wypełnianiem obowiązków podatkowych – mówi ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

