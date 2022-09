Podatki 2023: MF złagodzi przepisy dotyczące podatku u źródła

Część przepisów o podatku u źródła (WHT) ma zostać urealniona lub złagodzona. Zmiany przewidziano w ramach projektu szerszej nowelizacji ustawy o CIT. Ministerstwo Finansów szykuje m.in. wydłużenie terminów na złożenie tzw. oświadczenia pierwotnego i oświadczenia następczego. Płatnicy otrzymają w konsekwencji więcej czasu na przygotowanie się do złożenia tego rodzaju oświadczeń.

Odpowiednie zmiany mają zostać wprowadzone do ustaw o podatkach dochodowych CIT i PIT. Jak zapewnia resort finansów, celem zmian jest głównie urealnienie lub złagodzenie obowiązującego od 2019 r. mechanizmu poboru podatku u źródła (pay & refund).

„Proponuje się uelastycznienie zakresu czasowego oświadczenia płatnika z art. 26 ust. 7a ustawy CIT i art. 41 ust. 15 ustawy PIT poprzez wydłużenie terminów do złożenia tzw. oświadczenia pierwotnego i tzw. oświadczenia następczego oraz wydłużenie ważności tego pierwszego oświadczenia do końca roku podatkowego. W praktyce to oznacza, że płatnik będzie mieć więcej czasu na przygotowanie się do złożenia tych oświadczeń i że złożenie oświadczenia pierwotnego pozwoli nie stosować mechanizmu pay & refund do końca roku podatkowego płatnika” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Projekt przewiduje też wprowadzenie szczególnego rozwiązania dla płatników w kontekście oświadczeń złożonych w 2022 r. Projektodawcy wskazują, że chodzi tutaj o swego rodzaju abolicję polegającą na retroakcji zmian w konstrukcji oświadczenia. W efekcie wydłużone terminy mają być zastosowane także względem należności wypłaconych w 2022 r.

Pakiet szykowanych zmian uzupełnia złagodzenie warunku niepobierania przez płatnika WHT w zakresie opodatkowania odsetek i dyskonta od niektórych obligacji.

„Chodzi o uchylenie obowiązku emitenta co do poinformowania podatników o warunkach zwolnienia i złożenia do organu podatkowego oświadczenia o dochowaniu należytej staranności” – zaznacza resort finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 25 sierpnia 2022 r.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

