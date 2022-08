Podatki 2023: MF szykuje uproszczenia ws. faktur korygujących i obcych walut

Do ustawy o podatku VAT wprowadzone zostaną zmiany doprecyzowujące zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w przypadku, gdy dana faktura została wystawiona w obcej walucie. Jak tłumaczy resort finansów, obecne regulacje wymagają uproszczenia. Nowelizacja w ramach pakietu Slim VAT 3 ma wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

„Dotychczasowe zasady ustalania kursu do przeliczania stosowanego w fakturach korygujących nie były objęte regulacją ustawy o VAT, a wynikały z ugruntowanej linii interpretacyjnej – co mogło sprzyjać niepewności prawa u podatników przy korektach zmniejszających i zwiększających wartość transakcji” – tłumaczą projektodawcy.

W pakiecie Slim VAT 3 przewidziano uregulowanie tych kwestii bezpośrednio w ustawie. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, w efekcie dojdzie też do znacznego uproszczenia obecnej praktyki przyjmowanej w kontekście kursu przeliczania obcych walut w fakturach korygujących.

W praktyce doprecyzowane zostaną zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących – w przypadkach, kiedy pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej.

„Projektowany art. 31b ust. 1 będzie stanowił generalną zasadę w zakresie przeliczenia kursu waluty obcej zarówno w wystawianych fakturach korygujących in plus, jak też in minus. Kurs przyjmowany do przeliczenia kwoty korekty podstawy opodatkowania na fakturze korygującej będzie zasadniczo powieleniem kursu przyjmowanego dla pierwotnego rozliczenia. Przykładowo podatnik, który zastosował dla świadczonej usługi kurs z 1 października 2021 r., ten sam kurs zastosuje w przypadku wystawienia faktury korygującej pierwotne rozliczenie (dotyczy to korekt in plus oraz in minus)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 4 sierpnia 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 stycznia 2023 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

