Podatki 2023: MF przypomina o obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR

Zobowiązane podmioty powinny pamiętać o obowiązku zgłoszenia informacji nt. beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – przypomina Ministerstwo Finansów. Obowiązek obejmuje m.in. spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS. Zgłoszenia do CRBR można składać bezpłatnie drogą elektroniczną.

Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, CRBR jest prowadzony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W rejestrze gromadzone i przetwarzane są informacje nt. beneficjentów rzeczywistych podmiotów wymienionych w ustawie z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych do CRBR obejmuje: – spółki jawne; – spółki komandytowe; – spółki komandytowo-akcyjne; – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością; – proste spółki akcyjne; – spółki akcyjne (z wyjątkiem spółek publicznych); – trusty, o których mowa w art. 58 pkt 6 ustawy; – spółki partnerskie; – europejskie zgrupowania interesów gospodarczych; – spółki europejskie; – spółdzielnie; – spółdzielnie europejskie; – stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS; – fundacje.

„W przypadku spółek wpisanych do KRS po 13 października 2019 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. W przypadku spółek wpisanych do KRS po 10 listopada 2022 r. informacje do CRBR są zgłaszane nie później niż w terminie 14 dni od dnia wpisu tych spółek do KRS, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 14 dni od ich zmiany” – wskazuje resort finansów.

Co ważne, w przypadku niedopełnienia obowiązku zgłoszenia/aktualizacji w odpowiednim terminie lub w sytuacji podania nieprawdziwych danych podmiotom grożą kary finansowe na poziomie do 1 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. obowiązku i CRBR można znaleźć tutaj.

