Podatki 2023: MF przygotowało roboczą wersję nowej struktury logicznej FA(2)

Resort finansów opublikował roboczą wersję nowej struktury logicznej FA(2), która jest związana z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF). Nowa wersja zacznie obowiązywać z początkiem września 2023 r. i ułatwić podatnikom przygotowanie się do zaplanowanego na 1 lipca 2024 r. wprowadzenia obowiązku e-fakturowania.

Przedsiębiorcy w Polsce mogą od ponad roku korzystać z możliwości dobrowolnego wystawiania e-faktur poprzez KSeF. Struktura logiczna FA(2) ma w założeniu ułatwić przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania.

Jak tłumaczy resort finansów, zaktualizowana struktura logiczna FA(2) została przygotowana przede wszystkim w oparciu o opinie zgłaszane w trakcie konsultacji podatkowych oraz postulaty, które pojawiały się w czasie spotkań z organizacjami biznesowymi, księgowych i biegłych rewidentów, a także z firmami z sektora IT.

„Planujemy, że od 1 września 2023 r. struktura logiczna FA(2) zastąpi obecnie obowiązującą strukturę logiczną FA(1). Oznacza to, że struktura logiczna FA(2) zacznie obowiązywać w trakcie fakultatywnego KSeF. Ułatwi to przygotowanie się podatników do obowiązkowego e-fakturowania od 1 lipca 2024 r.” – można przeczytać w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z planem, nowa struktura logiczna FA(2) zostanie opublikowana na ePUAP w czerwcu br., a w kolejnym miesiącu udostępnione zostanie środowisko testowe wraz z dokumentacją. Udostępnienie środowiska produkcyjnego zaplanowano natomiast na 1 września 2023 r.

Z roboczą wersją nowej struktury logicznej FA(2) można się zapoznać tutaj.

mp