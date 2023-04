Podatki 2023: Czas na rozliczenie podatku PIT tylko do 2 maja

Już 2 maja br. upłynie termin na rozliczenie podatku dochodowego PIT za 2022 r. – przypomina Ministerstwo Finansów. Zeznania podatkowe PIT można składać poprzez usługę Twój e-PIT, system e-Deklaracje lub w tradycyjnej (papierowej) formie. Jak informuje resort finansów, w ramach usługi Twój e-PIT złożono już przeszło 6,5 mln deklaracji, a skorzystanie z tej drogi pozwala na uzyskanie szybszego zwrotu podatku.

Jeszcze tylko do 2 maja 2023 r. podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować albo zatwierdzić swoje rozliczenia podatkowe poprzez usługę Twój e-PIT. Po tym czasie Krajowa Administracja Skarbowa w automatyczny sposób zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38.

– Ponad 6,5 mln deklaracji złożonych za pomocą Twój e-PIT pokazuje, że nasza usługa zyskała powszechną popularność i sympatię podatników. Zeznania można też złożyć przez system e-Deklaracje lub w formie papierowej, ale warto pamiętać, że Twój e-PIT to najszybszy i najprostszy sposób na rozliczenie z urzędem skarbowym i szybki zwrot podatku – wskazuje sekretarz stanu w resorcie finansów i szef KAS, Bartosz Zbaraszczuk.

Co ważne, przy rozliczaniu PIT za 2022 r. z wykorzystaniem usługi Twój e-PIT podatnik może liczyć na szybszy zwrot podatku. Termin maksymalny to 45 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji, ale w ramach automatyzacji w przypadku większości zeznań PIT-37 zwroty trafiają do podatników w czasie średnio 12 dni. W przypadku papierowych zeznań termin zwrotu to z kolei maksymalnie 3 miesiące.

Szczegółowe informacje nt. usługi Twój e-PIT można znaleźć tutaj.

mp