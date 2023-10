Podatki 2023: Co zmieni wyrok TK ws. opodatkowania garaży?

Opodatkowanie garaży w budynkach mieszkalnych odrębną stawką podatku od nieruchomości jest sprzeczne z ustawą zasadniczą – uznał Trybunał Konstytucyjny. Zakwestionowane regulacje utracą moc obowiązującą z końcem 2024 r. Sprawa dotyczyła skargi odnoszącej się do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym i z udziałem w tzw. garażu wielostanowiskowym.

Rozstrzygana przez TK sprawa dotyczyła skargi małżonków, którzy kupili lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym – m.in. z udziałem w garażu wielostanowiskowym. Garaż ten wyodrębniono jako samodzielny lokal niemieszkalny, dla którego założono też oddzielną księgę wieczystą. Organy podatkowe ustaliły podatek od nieruchomości dla lokalu mieszkalnego w niższej stawce (klasyfikacja jako lokale mieszkalne), a dla udziału w garażu wielostanowiskowym w wyższej (klasyfikacja jako budynki i ich części pozostałe).

W wyroku z 18 października (sygn. akt – SK 23/19) TK uznał za niekonstytucyjne art. 1a ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a i e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Chodzi głównie o zakres, w jakim przepisy te umożliwiają – na potrzeby podatku od nieruchomości – uznanie wyodrębnionego garażu znajdującego się w budynku mieszkalnym za część budynku o odmiennym niż mieszkalny charakterze.

Zakwestionowano również przepisy w zakresie, w jakim uzależniają zastosowanie odpowiednich stawek podatku do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu od jego wyodrębnienia lub niewyodrębnienia jako przedmiotu odrębnej własności, przez co do znajdującego się w budynku mieszkalnym garażu wielostanowiskowego stanowiącego przedmiot odrębnej własności, zastosowanie ma stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a nie stawka określona w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a tej ustawy.

„Brak jest w obecnie obowiązujących przepisach podatkowych uzasadnienia dla stanowiska, iż sytuacja podatnika może różnić się w zależności od tego, czy posiada miejsce postojowe w garażu stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku wielomieszkaniowym czy też posiada miejsce postojowe przynależne do lokalu mieszkalnego. Oceniane przez Trybunał rozwiązanie skutkuje istotnym zróżnicowaniem poziomu obciążenia majątku podatnika, które na gruncie obecnie ocenianych regulacji prawnych w świetle konstytucji nie znajduje uzasadnienia” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez TK.

Trybunał wskazał przy tym, że zakwestionowane regulacje są niezgodne z wywodzoną z art. 84 w związku z art. 217 konstytucji zasadą szczególnej określoności regulacji daninowych, a także z art. 32 ust. 1 w związku z art. 64 ust. 2 i art. 84 konstytucji.

„Przepisy tracą moc obowiązującą z upływem 31 grudnia 2024 r. Odroczenie utraty mocy obowiązującej nie stoi na przeszkodzie wzruszeniu orzeczeń zapadłych w sprawie skarżących, w związku z którymi została złożona skarga konstytucyjna” – wskazuje TK.

mp