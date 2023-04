Podatki 2023: Biznes zadowolony z przyjęcia pakietu Slim VAT 3

Sejm przyjął pakiet zmian podatkowych Slim VAT 3, w ramach którego przewidziano zmiany mające m.in. ułatwiać przedsiębiorcom rozliczanie podatku. Eksperci Konfederacji Lewiatan oceniają, że pakiet to dobra wiadomość dla podatników i krok w kierunku usprawnienia systemu VAT.

Nowela zakłada m.in. zwiększenie limitu tzw. małego podatnika do 2 mln euro i rezygnację z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT).

(O szczegółach związanych z pakietem Slim VAT 3 piszemy dzisiaj w artykule: Pakiet Slim VAT 3 uchwalony. Co zawiera?)

– Pakiet Slim VAT 3 to niewielki, niemniej kolejny, krok w kierunku uproszczenia i usprawnienia rozliczeń podatku VAT. Jedną z najbardziej oczekiwanych przez podatników zmian, o którą apelowaliśmy, jest rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczeniu podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. W konsekwencji w odniesieniu do WNT podatek naliczony i należny będą mogły być rozliczane w tym samym okresie. Spowoduje to neutralność tych transakcji i zlikwiduje konieczność monitorowania dochowania obecnego, 3-miesięcznego terminu na otrzymanie faktury VAT – komentuje ekspert Konfederacji Lewiatan, Anna Słomińska-Wernik.

Jedną z głównych zmian, które przewidziano w przyjętym przez Sejm pakiecie, jest zwiększenie limitu małego podatnika do 2 mln euro w skali roku. Dzięki temu więcej przedsiębiorstw będzie mogło korzystać z kwartalnych rozliczeń w VAT i metody kasowej.

Pakiet obejmuje także umożliwienie rozliczania faktur korygujących wystawionych w obcej walucie po kursie z dnia faktury pierwotnej, likwidację opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) oraz rozszerzenie na kolejne podatki i opłaty (m.in. podatek od sprzedaży detalicznej i opłata cukrowa) możliwości przeznaczania środków zgromadzonych na rachunkach VAT.

W ramach nowelizacji dojdzie również do przesunięcia o rok wejścia w życie obowiązku prowadzenia elektronicznie ksiąg i ich przesyłania do organów podatkowych (JPK_PIT i JPK_CIT).

– Dzięki tym zmianom prowadzenie firmy z punktu widzenia rozliczania podatku VAT będzie dużo łatwiejsze i mniej czasochłonne – wskazuje Słomińska-Wernik.

Zmiany wprowadza ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Aktualnie nad ustawą pracuje Senat.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp