Podatki 2022: Zmiany w VAT mają spopularyzować obrót bezgotówkowy

W ramach tzw. Polskiego Ładu Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić szybszy zwrot podatku VAT dla podatników bezgotówkowych, co ma dodatkowo sprzyjać odchodzeniu od tradycyjnych (gotówkowych) płatności. Z kolei w przypadku nieprzestrzegania obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania bezgotówkowych płatności podatnicy będą musieli liczyć się z czasowym ograniczeniem niektórych preferencji w VAT.

„Założeniem projektowanej zmiany jest popularyzacja obrotu bezgotówkowego w Polsce u sprzedawców b2c poprzez stworzenie zachęty podatkowej adresowanej do podatnika bezgotówkowego realizującego sprzedaż detaliczną ewidencjonowaną przy użyciu kas rejestrujących online, w tym kas wirtualnych, opłacaną w zdecydowanej większości płatności bezgotówkowo” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Skarbówka ma weryfikować to, czy dany podatnik posiada prawo do zwrotu VAT w szybszym (15-dniowym) terminie, w oparciu o zasoby teleinformatyczne Krajowej Administracji Skarbowej. Weryfikacja będzie prowadzona w zautomatyzowany sposób. Co istotne, poza złożeniem rozliczenia z oznaczeniem w deklaracji wniosku o zwrot w 15-dniowym terminie, podatnik nie będzie zobowiązany do przekazywania żadnych dodatkowych dokumentów odnośnie szybszego zwrotu.

W ustawie o VAT wprowadzone zostaną również rozwiązania prowadzące do czasowego ograniczenia niektórych preferencji względem podatników, którzy nie będą przestrzegać wprowadzanego obowiązku pozostawania w gotowości do przyjmowania płatności bezgotówkowych.

„W przypadku podatnika, u którego zostało zidentyfikowane, że wbrew obowiązkowi wynikającemu z proponowanego art. 19a Prawa przedsiębiorców, nie zapewnił możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego, w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, przewiduje się: – czasowe wyłączenie możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych (dodane rozwiązania do art. 99 ustawy o VAT); – czasowe wyłączenie prawa do zwrotu VAT w terminie 25-dniowym (dodane rozwiązanie do art. 87 ustawy o VAT)” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

