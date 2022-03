Podatki 2022: Zmiany w preferencjach podatkowych dla rodziców

Rząd zamierza zmodyfikować przepisy dotyczące preferencji podatkowych dla osób samotnie wychowujących dzieci. Dojdzie do przywrócenia preferencyjnego opodatkowania dochodów w kształcie zbliżonym do zasad obowiązujących do końca 2021 r. Zapowiedziano też rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie. Zmiany powinny wejść w życie w lipcu br.

„Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, projekt przywraca preferencyjne opodatkowanie dochodów osób samotnych wychowujących dzieci polegające na tym, że osoba samotnie wychowująca dzieci, na wniosek, płaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów” – można przeczytać w uzasadnieniu projektu.

Po zmianach do dochodów danej osoby nie będą doliczane dochody małoletniego dziecka z tytułu renty. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, szykowana nowelizacja oznacza w praktyce przywrócenie możliwości skorzystania z podwójnej kwoty wolnej.

Równocześnie podwyższona zostanie kwota rocznych dochodów, które może uzyskać pełnoletnie (do ukończenia 25. roku życia) i uczące się dziecko – bez zagrożenia, że rodzic utraci prawo do preferencji. W porównaniu do 2021 r. kwota ta wzrośnie z 3089 zł do równowartości dwunastokrotności renty socjalnej (według stanu na grudzień roku podatkowego – ok. 15 tys. zł).

W projekcie przewidziano też likwidację obowiązującej od 2022 r. ulgi w wysokości 1500 zł rocznie.

Pakiet zmian obejmuje również rozszerzenie tzw. zerowych ulg (PIT-0) o zasiłki macierzyńskie.

„Wdrożenie tej regulacji pozwoli, aby zasiłki macierzyńskie otrzymywane przez podatników (do których dziś adresowana jest ulga dla młodych, ulga dla pracujących emerytów, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga na powrót), nie rodziły obowiązku zapłaty podatku, jeżeli wraz z pozostałymi przychodami objętymi w/w ulgami nie przekroczą w skali roku kwoty 85 528 zł” – wskazują projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 24 marca 2022 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

