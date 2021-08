Podatki 2022: Zmiany podatkowe uderzą nie tylko w przedsiębiorców

Negatywne skutki zmian podatkowo-składkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu odczują niemal wszyscy przedsiębiorcy – ocenia Konfederacja Lewiatan. Eksperci tej organizacji twierdzą, że reforma będzie mieć też jednak wpływ na osoby gorzej zarabiające, bo wzrost obciążeń dla firm doprowadzi do wzrostu cen, przekraczającego korzyści z obniżenia podatku dochodowego.

W ramach zmian podatkowo-składkowych dojdzie do obniżenia opodatkowania zarobków na etacie w wysokości do ok. 5,7 tys. zł miesięcznie. Rząd szacuje, że w sumie dla 18 mln podatników zmiany podatkowe będą korzystne lub neutralne. Jednocześnie negatywne skutki odczują prawie wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej.

Z szacunków Konfederacji Lewiatan wynika, że nowelizacja będzie korzystna tylko dla przedsiębiorców z minimalnymi dochodami, którzy są opodatkowani na zasadach ogólnych, oraz osób zatrudnionych na etatach. Przykładowo, pracownik zarabiający obecnie 5000 zł brutto zyska 47 zł miesięcznie, a z dochodem na poziomie 3000 zł brutto korzyść wyniesie 153 zł miesięcznie.

– Ogromna podwyżka obciążeń dla przedsiębiorców, wynosząca nawet 50 proc., spowoduje istotny wzrost cen towarów i usług. Zatem niewielka podwyżka wynagrodzenia netto tych osób zostanie zniwelowana przez wyższe wydatki na towary i usługi pierwszej potrzeby. Nie jest możliwe, żeby tak istotne zwiększenie obciążeń podatkowo-składkowych dla przedsiębiorców nie spowodowało jeszcze szybszego niż ma to miejsce obecnie wzrostu cen. W konsekwencji, na proponowanych zmianach stracą wszyscy – przewiduje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp