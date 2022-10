Podatki 2022: Ważny wyrok NSA ws. zwolnienia dla inwestujących w PSI

Zakres zwolnienia podatkowego, które dotyczy podatników inwestujących w Polskiej Strefie Inwestycji (PSI), obejmuje przy rozbudowie istniejącego zakładu cały dochód z działalności produkcyjnej wskazanej terytorialnie i rodzajowo w decyzji o wsparciu – wynika z niedawnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Eksperci wskazują, że w praktyce jest to interpretacja korzystna dla podatników.

W wyroku z 9 czerwca 2022 r. (sygn. akt – II FSK 357/21) NSA wskazał, że w Polskiej Strefie Inwestycji zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym powinien być cały objęty decyzją o wsparciu dochód – zarówno z nowej inwestycji, jak i z dotychczasowej działalności.

Co ważne, orzeczenie to odnosi się jedynie do stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2021 r., bo po tym czasie przepisy zostały zmienione, a zwolnienie z podatku CIT dotyczy już tylko dochodu uzyskanego z nowej inwestycji w PSI.

„Wydany przez NSA pozytywny wyrok ma dla podatników posiadających decyzję o wsparciu i korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych istotne znaczenie. Warto wskazać jednak, że wyrok formalnie odnosi się do stanu prawnego do 31 grudnia 2021 r.” – podkreślają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton.

W praktyce niedawny wyrok NSA daje niektórym przedsiębiorcom możliwość ponownego przeanalizowania dotychczasowych rozliczeń dochodu z myślą o ewentualnym złożeniu korekt sporządzonych deklaracji i wystąpieniu z wnioskiem dotyczącym nadpłaty podatku.

„Wyrok NSA potwierdza bardziej liberalne spojrzenie na przepisy dotyczące zwolnienia podatkowego w PSI do 31 grudnia 2021 r. Należy jednak zadać pytanie, czy podatnicy uzyskujący decyzję przed 2022 r., będą mogli liczyć na podobnie korzystne rozstrzygnięcia dotyczące również kolejnych lat, na podstawie zasad respektowania praw nabytych” – wskazuje Grant Thornton.

mp