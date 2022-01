Podatki 2022: Ustawa obniżająca VAT już w Dzienniku Ustaw

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację zmniejszającą stawki podatku VAT na wybrane produkty. Została ona wczoraj ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Zmiany są wprowadzane w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej 2.0 i dotyczą przede wszystkim żywności, nawozów i paliw. Dla sprzedawców oznacza to też konieczność odpowiedniego dostosowania kas fiskalnych. Obniżone stawki mają obowiązywać od 1 lutego do 31 lipca 2022 r.

Od początku lutego stawka VAT w wysokości 0 proc. będzie dotyczyć: – towarów spożywczych wymienionych w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT; – środków poprawiających właściwości gleby, stymulatorów wzrostu oraz podłoży do upraw, o których mowa w ustawie o nawozach i nawożeniu, z wyłączeniem podłoży mineralnych; – nawozów i środków ochrony roślin, zwykle przeznaczonych do wykorzystania w produkcji rolnej, wymienionych w poz. 10 załącznika nr 3 do ustawy o VAT; – ziemi ogrodniczej wymienionej w poz. 12 załącznika nr 3 do ustawy o VAT; – gazu ziemnego (CN 2711 11 00 lub 2711 21 00).

Jednocześnie stawka VAT na poziomie 5 proc. będzie dotyczyć: – energii elektrycznej; – energii cieplnej.

Nowelizacja przewiduje też stawkę VAT w wysokości 8 proc. dla: – benzyn silnikowych (CN 2710 12 45 lub 2710 12 49) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach; – olejów napędowych (CN 2710 19 43 i 2710 20 11) oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach; – biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, spełniających wymagania jakościowe określone w odrębnych przepisach, przeznaczonych do napędu silników spalinowych (bez względu na kod CN); – przeznaczonych do napędu silników spalinowych gazu ziemnego (mokrego) i pozostałych węglowodorów gazowych (CN 2711, z wyłączeniem CN 2711 11 00 i 2711 21 00) oraz gazowych węglowodorów alifatycznych (CN 2901), skroplonych.

„Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Sprzedawcy zostaną zobowiązani również do zamieszczenia przy kasach fiskalnych, gdzie dokonywana jest sprzedaż produktów objętych obniżką VAT, informacji o obniżonej wysokości podatku.

Zmiany wprowadza ustawa z 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja została podpisana przez prezydenta 26 stycznia br. i ogłoszona wczoraj w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy wejdą w życie 1 lutego 2022 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

mp