Podatki 2022: Ulga podatkowa dla frankowiczów wydłużona o rok

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie, które przedłuża o rok zaniechanie poboru podatku od części dochodów związanych z kredytem mieszkaniowym. Jak tłumaczy resort finansów, zaniechanie dotyczy poboru PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem oraz świadczeń otrzymanych z tytułu kredytu w związku z ujemnym oprocentowaniem. Ulga podatkowa dla tzw. frankowiczów będzie w efekcie obowiązywać również w 2022 r.

Nowe rozporządzenie resortu finansów przewiduje zaniechanie poboru podatku dochodowego PIT z tytułu wierzytelności umorzonych osobie fizycznej w związku z kredytem mieszkaniowym oraz świadczeń otrzymanych przez osobę fizyczną z tytułu kredytu mieszkaniowego w związku z ujemnym oprocentowaniem. W konsekwencji wcześniejsze rozwiązanie będzie obowiązywać także w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r.

„Zaniechanie poboru PIT ma być stosowane do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. Tym samym, rozporządzenie obejmie również osoby, które zawarły ugody w okresie od 1 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, jeśli osoby te spełnią wymienione w rozporządzeniu warunki” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z rozporządzeniem, dojdzie też do zaniechania poboru podatku dochodowego CIT od kredytodawców – w odniesieniu do dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału umorzonego kredytu, od której następuje zaniechanie poboru podatku PIT.

Jak podkreśla resort finansów, zwolnienie ma stanowić wsparcie dla kredytobiorców i kredytodawców w kontekście programu zawierania ugód odnoszących się do kredytów frankowych.

Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Finansów z 11 marca 2022 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 592).

Rozporządzenie weszło w życie 15 marca 2022 r.

