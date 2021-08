Podatki 2022: Ukryte dywidendy na celowniku MF

Do polskiego systemu podatkowego trafią nowe przepisy ograniczające możliwości zaliczania do kosztów podatkowych sztucznych kosztów w związku z wypłatą świadczeń, które mają charakter tzw. ukrytej dywidendy. Zmiany mają zostać wprowadzone z początkiem 2022 r. w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Nowe regulacje powinny docelowo przeciwdziałać wypłacaniu ze spółek zysków w postaci ukrytej dywidendy.

„W przypadku wypłaty dywidendy podatnik nie ma możliwości rozpoznania kosztów uzyskania przychodów. W związku z powyższym dystrybucja zysku do wspólników dokonywana jest w sposób powodujący zmniejszenie dochodu podatnika poprzez zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu. Dochodzi do ekonomicznej dystrybucji zysku, która jednak formalnie nie jest dywidendą” – wskazuje Ministerstwo Finansów.

Projektodawcy zaznaczają, że ukryta dywidenda może mieć różne formy, w tym np. płatności niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, transakcji o nierynkowym charakterze czy użytkowania przez podatnika składników majątku należących do wspólnika lub podmiotów powiązanych, które należały pierwotnie do podatnika.

Jeśli stwierdzone zostanie, że dane świadczenie ma charakter ukrytej dywidendy, to wartość takiego świadczenia nie będzie mogła stanowić kosztu uzyskania przychodu dla podatnika.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp