Podatki 2022: Przedsiębiorcy apelują o rezygnację z podatku minimalnego

Przewidziany w tzw. Polskim Ładzie minimalny podatek dochodowy od osób prawnych budzi poważne wątpliwości interpretacyjne i sprawia duże problemy m.in. przy określaniu podstawy opodatkowania – oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan. Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja krytycznie ocenia daninę, wskazując jednocześnie, że podatek dotyka przede wszystkim małych i średnich polskich firm.

„W ramach ustawy Polski Ład wprowadzono do ustawy o CIT tzw. podatek minimalny – Minimalny podatek dochodowy od osób prawnych. Propozycja uchwalenia tego podatku nie została poddana opiniowaniu zarówno w ramach uzgodnień międzyresortowych jak i konsultacjom z zainteresowanymi” – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Spore wątpliwości budzi interpretacja przepisów, szczególnie w kontekście określania podstawy opodatkowania. Jak zaznaczają eksperci, nakłady pracy i koszty związane z samym monitorowaniem ewentualnego obowiązku zapłaty tego podatku są niewspółmiernie wysokie względem ewentualnych i wątpliwych przychodów budżetowych. Biznes krytykuje też resort finansów za przyjęcie uproszczenia, że jeśli firma nie wpłaca do budżetu państwa odpowiednio wysokiego podatku CIT, to prawdopodobnie jest to związane ze stosowaniem agresywnej optymalizacji podatkowej.

Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazują, że w praktyce podatek dotyczy głównie małych i średnich polskich przedsiębiorstw, dla których jest to dodatkowe obciążenie.

„Obowiązujący podatek minimalny stanowi naruszenie zasad przyzwoitej legislacji. Potwierdza całkowity brak przewidywalności polskiego systemu podatkowego, pogłębia nieufność obywateli i inwestorów do państwa i stanowionego przez nie prawa” – przekonuje Konfederacja Lewiatan.

mp