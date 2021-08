Podatki 2022: Pracodawcy krytykują plan podwyżki składki zdrowotnej

W przyszłym roku w życie wprowadzone zostać mają budzące sporo kontrowersji zmiany dotyczące składki zdrowotnej. Organizacje pracodawców przekonują, że w efekcie tzw. Polski Ład będzie oznaczać historyczną podwyżkę podatków, na której stracą osoby przedsiębiorcze i najbardziej zaangażowane w rozwój gospodarczy kraju. Jak twierdzi środowisko biznesowe, pakiet zmian nie będzie też stanowić impulsu rozwojowego.

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego resort finansów przedstawił propozycje podatkowe, które przewidziano w projekcie wdrażającym Polski Ład. Projekt zakłada m.in. podwyższenie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł i zwiększenie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł, przy jednoczesnej likwidacji ryczałtowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Planowane jest też zlikwidowanie możliwości odliczania składki zdrowotnej od PIT.

– Nie jest prawdą, że Polski Ład to historyczna obniżka podatków, ponieważ podniesienie kwoty wolnej od podatku nie oznacza zwolnienia z podatku wynagrodzeń do kwoty 30 tys. zł, a jedynie jego obniżenie do 9 proc., czyli do poziomu niepodlegającej odliczeniu składki zdrowotnej. Bez wątpienia na proponowanych zmianach stracą przedsiębiorcy, dla zdecydowanej większości z nich Polski Ład to podwyżka podatku o 9 proc. – komentuje doradca podatkowy i ekspert Konfederacji Lewiatan, Przemysław Pruszyński.

Jak oceniają organizacje przedsiębiorców, podatkowo-składkowe zmiany mają na celu redystrybucję od przedsiębiorców i najwyżej wykwalifikowanych pracowników do osób gorzej uposażonych oraz emerytów i rencistów. Biznes ma też obawy, czy zdecydowana podwyżka składki zdrowotnej zapewni w rzeczywistości wzrost nakładów na służbę zdrowia.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

