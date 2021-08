Podatki 2022: Polski Ład z dużym wpływem na rynek nieruchomości?

W projekcie dużej nowelizacji ustaw podatkowych rząd przewidział m.in. pakiet zmian mogących mieć znaczny wpływ na branżę nieruchomości. Jak oceniają eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton, część nowych regulacji może mieć negatywne efekty dla branży. Wątpliwości budzi m.in. planowane ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych.

Nowe regulacje, które mają wejść w życie z początkiem 2022 r., zakładają ograniczenie amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych oraz wyłączenie możliwości amortyzacji podatkowej w przypadku nieruchomości mieszkalnych.

Największe kontrowersje budzi pomysł ograniczenia amortyzacji w spółkach nieruchomościowych. Będzie to oznaczać ograniczenie w rozpoznaniu amortyzacji podatkowej od aktywów nieruchomościowych w takich spółkach jako kosztu podatkowego.

W praktyce możliwość zaliczania do kosztów odpisów amortyzacyjnych w spółkach nieruchomościowych miałaby zostać ograniczona do wartości odpisów amortyzacyjnych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości i obciążającymi w danym roku wynik finansowy. W założeniu taka zmiana ma prowadzić do zmniejszenia różnic między wynikiem podatkowym i rachunkowym wykazywanym przez takie spółki w danym roku.

„Wejście w życie powyższego przepisu może oznaczać, że podatkowa amortyzacja nieruchomości nie będzie możliwa, co negatywnie wpłynie na zwrot z inwestycji” – oceniają eksperci Grant Thornton.

Druga z istotnych propozycji zakłada wyłączenie możliwości amortyzacji podatkowej nieruchomości mieszkalnych. W praktyce budynki i lokale mieszkalne nie będą podlegać amortyzacji, a wydatki na nabycie tego rodzaju nieruchomości mają stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero w momencie ich zbycia. Będzie to rozwiązanie analogiczne względem nieruchomości gruntowych. Przewiduje się, że taka zmiana znacznie wpłynie na rentowność projektów PRS (private rental sector).

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp