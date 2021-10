Podatki 2022: Polski Ład uderzy w leasing

Zmiany dotyczące leasingu, które przewidziano w nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu, należą do regulacji budzących duże wątpliwości w środowisku przedsiębiorców. Eksperci Konfederacji Lewiatan proponują pozostawienie możliwości wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego i jego sprzedaży bez konieczności rozpoznania przychodów ze zbycia składników majątku.

Przygotowane w Polskim Ładzie zmiany ingerują m.in. w warunki wykupu przedmiotu leasingu do majątku prywatnego. Do tej pory możliwe było wyłączanie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku po upływie 6 miesięcy od wykupu związanego m.in. z zakończeniem umowy leasingu. Okres ten ma zostać znacząco (12-krotnie) wydłużony.

Jak oceniają eksperci Konfederacji Lewiatan, brak przepisów przejściowych uderzy w tym przypadku w podatników, którzy zawarli już umowy leasingu z myślą o wykupie przedmiotu leasingu i związanych z tym obowiązkach podatkowych na podstawie dotychczasowych regulacji.

„Przepisy ingerują w ukształtowane już ekspektatywy praw i konstytucyjną zasadę ochrony praw nabytych. W związku z zasadą ochrony praw nabytych nowe regulacje prawne powinny chronić przysługujące już obywatelom prawa, co oznacza, że uzyskane raz prawo nie może być odebrane lub w niekorzystny sposób zmodyfikowane” – twierdzi Konfederacja Lewiatan.

Zrzeszająca przedsiębiorców organizacja apeluje o korektę nowych przepisów i podkreśla, że w obecnym kształcie regulacje mogą mieć negatywny wpływ na popularność leasingu wśród przedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy PIT.

„Podatnicy, którzy podejmowali decyzję o zawarciu umowy leasingu bazując na dotychczasowych regulacjach podatkowych, nie powinni być objęci proponowaną regulacją. Stąd postulujemy, by nie obejmować tym przepisem przedmiotów z umów leasingu zawartych do czasu wejścia w życie ustawy tj. do 31 grudnia 2021 r.” – wskazują eksperci Konfederacji Lewiatan.

Wprowadzenie zmian przewiduje ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Nad ustawą pracuje obecnie Senat.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z aktualną wersją ustawy można się zapoznać tutaj.

