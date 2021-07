Podatki 2022: Polski Ład oznacza nieformalną likwidację podatku liniowego

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej, które rząd planuje w ramach tzw. Polskiego Ładu, mogą oznaczać w praktyce nieformalną likwidację podatku liniowego – twierdzi Business Centre Club. Eksperci organizacji wskazują, że po zmianach przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowym zapłaci nie 19 proc., ale 28 proc. lub nawet 32 proc. obciążeń.

„Podatek liniowy według obecnego ustawodawcy jest postrzegany prawie jako unikanie opodatkowania przez osoby fizyczne, co jest absolutnie sprzeczne z naturą podatku liniowego” – oceniają eksperci BCC.

Jak tłumaczy BCC, w rzeczywistości podatek liniowy przestał obowiązywać w Polsce już wcześniej – po wprowadzeniu tzw. daniny solidarnościowej, która dotyczy dochodów z działalności gospodarczej na poziomie powyżej 1 mln zł. Do tej pory jednak, z powodu wysokiego progu dla tego podatku, duża część przedsiębiorców może jeszcze nadal korzystać z liniowej stawki podatkowej.

„Po wprowadzeniu projektowanych zmian, przedsiębiorca opodatkowany podatkiem liniowych zapłaci nie 19 proc., a 28 proc. obciążeń, a nawet 32 proc. w przypadku dochodów powyżej 1 mln zł. Jest to prawie 50 proc. wzrost obciążeń przedsiębiorcy, co należy uznać za absolutnie nieakceptowalne. Zwłaszcza, że wzrost obciążeń będzie dotyczył także dochodów przeznaczonych na inwestycje. Oznacza to rażące pogorszenie sytuacji przedsiębiorstw z sektora MSP” – wyjaśniają eksperci BCC.

Organizacja apeluje do rządu o modyfikację planowanych zmian, w tym przede wszystkim wycofanie się z pomysłu uzależnienia wysokości składki zdrowotnej od wysokości dochodów.

mp