Podatki 2022: Polski Ład nie nadaje się do naprawy?

Podatkowy Polski Ład jest nienaprawialny, a obecnie najlepszym rozwiązaniem byłaby rezygnacja z tej reformy i opracowanie całkiem nowej ustawy – twierdzi część środowiska biznesowego. W Ministerstwie Finansów trwają tymczasem prace nad kolejnymi poprawkami dotyczącymi wprowadzonej z początkiem 2022 r. reformy podatkowo-składkowej.

Do tej pory negatywne efekty Polskiego Ładu odczuli m.in. nauczyciele i służby mundurowe, w przypadku których wynagrodzenia okazały się – wbrew wcześniejszym zapowiedziom rządu – w niektórych przypadkach niższe. Lista regulacji budzących wątpliwości jest jednak dłuższa. Przedsiębiorcy i eksperci wskazują, że zmiany były w sporej mierze nieprzemyślane, a reformie towarzyszy chaos.

– Wszelkie zmiany podatkowe powinny być wprowadzane w odpowiedni sposób. Nie mogą być wprowadzane chaotycznie, jak to miało miejsce przy okazji Polskiego Ładu, bo przedsiębiorców drażni nawet nie sama wysokość nowych podatków, ale właśnie niestabilność prawa, szybkość wdrażania tego prawa bez konsultacji. Tak też zostało zrobione z Polskim Ładem, którego największym problemem jest to, że został napisany praktycznie na kolanie i zaraz po jego wprowadzeniu zaczęto go od razu poprawiać – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, związku zrzeszonego w Konfederacji Lewiatan, Artur Mazurkiewicz.

Zgodnie z ostatnimi zapowiedziami rządu, Polski Ład ma być poprawiany. Część zmian została już przygotowana w poprzednich tygodniach, a obecnie w resorcie finansów trwają prace nad kolejnymi poprawkami, w tym korektami dotyczącymi m.in. ulgi dla klasy średniej oraz preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Część środowiska biznesowego twierdzi, że lepszym rozwiązaniem byłoby przygotowanie całkiem nowej ustawy, przy jednoczesnej rezygnacji z obecnej reformy.

– Najlepiej wyrzucić cały Polski Ład i usiąść do opracowywania nowej ustawy. Nie ustawy zmieniającej ustawę, która już w tej chwili liczy dwieście kilkadziesiąt stron, ale napisanej od nowa – twierdzi Mazurkiewicz.

