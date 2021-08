Podatki 2022: Polski Ład doprowadzi do zaniku samozatrudnienia?

Pakiet zmian podatkowo-składkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu może doprowadzić do zaniku samozatrudnienia. Szacuje się, że po zmianach obciążenia samozatrudnionych wzrosną o połowę, co z kolei będzie skutkować zmianą formy działalności na spółkę z o.o. albo na umowę o pracę.

Propozycje przygotowane w Ministerstwie Finansów zakładają, że na zmianach stracić może m.in. ok. 700 tys. samozatrudnionych opodatkowanych podatkiem liniowym w wysokości 19 proc. W ich przypadku będzie to wynikać z braku możliwości odpisania dużej części składki zdrowotnej oraz braku możliwości skorzystania z wyższej kwoty wolnej od podatku i wyższego progu w podatku PIT. W praktyce brak możliwości odpisu składki prowadzić ma do wzrostu obciążeń do 28 proc.

Z oficjalnych danych wynika, że w I kwartale 2021 r. udział pracujących na własny rachunek wynosił w Polsce 18,5 proc. ogółu pracujących (ok. 3,03 mln osób). Ocenia się, że ponad połowa z nich to właśnie osoby samozatrudnione.

– To są osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, natomiast ich jedynym kontrahentem najczęściej jest ich pracodawca. Wykonują pracę w wyznaczonym miejscu pracy pod jego nadzorem. Opodatkowanie tych osób zrówna się praktycznie z opodatkowaniem osób, które są na umowie o pracę, i paradoksalnie zwiększy się w przypadku spółek i osób, które mają swoje spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – powiedział w rozmowie z agencją Newseria Biznes partner zarządzający w kancelarii Oniszczuk & Associates, Maciej Oniszczuk.

Jak przewiduje Oniszczuk, po tych zmianach można spodziewać się drastycznego spadku liczby samozatrudnionych. Dla takich osób bardziej opłacalne będzie po prostu przejście na umowę o pracę, przekształcenie działalności w spółkę z o.o. albo też przeniesienie siedziby firmy do innego kraju.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp