Podatki 2022: Podatkowy Polski Ład poprawił sytuację rodzin

Na Polskim Ładzie podatkowo skorzystały przede wszystkim rodziny, a stracili single o wysokich dochodach – wynika z szacunków firmy doradczej Vialto Partners. W nowym raporcie wskazano, że wprowadzona w bieżącym roku reforma podatkowa jest w zakresie podatku dochodowego PIT co do zasady korzystna pod kątem wysokości wynagrodzeń netto. Negatywny wpływ ma z kolei likwidacja możliwości odliczania od podatku składki zdrowotnej.

Podatkowy Polski Ład obowiązuje od początku 2022 r., ale w połowie roku wprowadzono korekty odpowiadające na część kontrowersji związanych z reformą.

Pod względem opodatkowania dochodów największe znaczenie miały zwiększenie kwoty wolnej od podatku PIT do 30 tys. zł w skali roku, zmniejszenie standardowej stawki PIT z 17 proc. do 12 proc. oraz podniesienie progu podatkowego do 120 tys. zł. Negatywny wpływ na podatników ma natomiast likwidacja możliwości odliczenia od podatku PIT składki zdrowotnej.

Jak oszacowała w nowym raporcie firma doradcza Vialto Partners, w efekcie Polskiego Ładu najmocniej poprawiła się sytuacja przeciętnie zarabiających rodzin. W ich przypadku doszło bowiem do zwiększenia realnych dochodów z 76 proc. do 82 proc. pełnej pensji. W praktyce przeciętnie sytuowana rodzina (z jednym pracującym małżonkiem i dwójką dzieci) w ogóle nie płaci podatku. Inaczej wygląda sytuacja zamożniejszych rodzin, w których jeden z małżonków zarabia pięciokrotność przeciętnej płacy – tutaj odnotowano tylko minimalny wzrost realnych wynagrodzeń (z 70 proc. do 71 proc.).

Wyliczenia Vialto Partners pokazują też, że przeciętnie zarabiający singiel dostaje wynagrodzenie na poziomie 74 proc. pełnej pensji. W stosunkowo najgorszej sytuacji znajdują się natomiast zamożni single, dla których Polski Ład okazał się niekorzystny (spadek wskaźnika z 66 proc. do 62 proc.).

