Podatki 2022: Podatkowa tarcza antyinflacyjna będzie wydłużona do końca roku

Działanie tzw. tarczy antyinflacyjnej zostanie przedłużone do końca 2022 r. – wynika z projektu nowelizacji, który został w tym tygodniu przyjęty przez rząd. Główną częścią tarczy są obniżki określonych podatków, w tym m.in. obniżki akcyzy na prąd oraz podatku VAT na żywność i gaz ziemny. Początkowo preferencje miały obowiązywać do końca października br.

W projekcie przewidziano przedłużenie obowiązywania tarczy antyinflacyjnej do końca 2022 r., podczas gdy pierwotnie preferencje miały wygasnąć z końcem października br. Taka decyzja będzie oznaczać dłuższe obniżki i zwolnienia z określonych podatków. Jednocześnie zdecydowano się na obniżenie na dwa miesiące akcyzy na lekki olej opałowy.

W ramach tarczy funkcjonują obniżki stawek podatku VAT: – do 0 proc. na żywność (zamiast 5 proc.); – do 0 proc. na nawozy, środki ochrony roślin i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.); – do 0 proc. na gaz ziemny (zamiast 23 proc.); – do 5 proc. na energię elektryczną i cieplną (zamiast 23 proc.); – do 8 proc. na paliwa silnikowe (zamiast 23 proc.).

Tarcza przewiduje również istotne preferencje w akcyzie, które obejmują obniżkę do minimum akcyzy na paliwa silnikowe, lekki olej opałowy i energię elektryczną, a także zwolnienie z akcyzy sprzedaży energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Równocześnie obowiązuje też zwolnienie sprzedaży paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

– Wzrost inflacji to problem globalny. Szeroko zakrojone działania rządu mają powstrzymać wzrost cen wywołany przez czynniki zewnętrzne. Dlatego monitorując obecną sytuację, podjęliśmy decyzje o przedłużeniu działania tarczy antyinflacyjne do końca roku. Pamiętajmy, że w tych trudnych czasach musimy być solidarni, a państwo musi wspierać swoich obywateli – wskazuje wiceminister finansów, Artur Soboń.

Wprowadzenie zmian przewiduje – przygotowany w Ministerstwie Finansów – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt został przyjęty przez rząd 23 sierpnia 2022 r.

mp