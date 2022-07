Podatki 2022: Podatek Belki może zostać zawieszony

Do Sejmu trafił kolejny poselski projekt dotyczący tzw. podatku Belki. Posłowie kilku opozycyjnych partii proponują zwolnienie z podatku dochodowego oszczędności do czasu, gdy wskaźnik inflacji powróci do poziomu 2,5 proc. (z odchyleniem do 1 pkt proc. w górę lub w dół).

Podatek Belki, czyli zryczałtowany podatek w wysokości 19 proc., obejmuje m.in. otrzymane odsetki i inne przychody od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczędzania, przechowywania lub inwestowania.

Zgodnie z nowym projektem, który trafił w tym tygodniu do Sejmu, zwolnienie z podatku Belki miałoby dotyczyć okresu od 1 sierpnia 2022 do końca roku, w którym ogłaszany przez Główny Urząd Statystyczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych przez 12 kolejnych miesięcy będzie wynosił nie więcej niż 2,5 proc. (z możliwością odchylenia do 1 pkt procentowego w górę lub w dół). Warunkiem byłby zatem powrót wskaźnika inflacji do tzw. celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej.

„Skutki finansowe dla budżetu państwa szacuje się na 2 mld zł rocznie. Są to środki, które nie wpłyną jako dochody do budżetu państwa, lecz pozostaną w kieszeniach Polaków. Ze względu na trudną sytuację obywateli związaną z galopującą inflacją oraz potencjalny efekt zachęty do oszczędzania za pomocą lokat bankowych, co może mieć również pozytywny efekt dla spowolnienia rosnącej inflacji, jest to koszt jak najbardziej wart poniesienia” – twierdzą projektodawcy.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony m.in. przez posłów Polski 2050, Polskich Spraw, Porozumienia, Polskiej Partii Socjalistycznej i Koalicji Polskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Projekt trafił do Sejm 5 lipca 2022 r.

Nowela miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp