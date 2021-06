Podatki 2022: Nowy termin zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu

Obowiązek zapłaty akcyzy przy przerejestrowaniu pojazdu na samochód osobowy zostanie przesunięty na 1 lipca 2022 r. – informuje Ministerstwo Finansów. W praktyce dopiero od tego dnia podatnicy będą zobowiązani do złożenia deklaracji uproszczonej oraz obliczenia i zapłacenia akcyzy. Zmiany są związane z wprowadzeniem opodatkowania zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy.

Już z początkiem lipca 2021 r. w życie wejdą nowe regulacje, które wprowadzą opodatkowanie dla zmiany rodzaju zarejestrowanego pojazdu na samochód osobowy. Tego rodzaju przerejestrowanie będzie wiązać się z koniecznością zapłaty podatku akcyzowego.

„Przepis przejściowy przesuwa na 1 lipca 2022 roku termin powstania obowiązku podatkowego z tytułu zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, w tym samochód kempingowy, która nastąpi w okresie od 1 lipca 2021 roku do 30 czerwca 2022 roku” – czytamy w komunikacie opublikowanym przez Ministerstwo Finansów.

Resort finansów zaznacza, że w praktyce dopiero od 1 lipca 2022 r. podatnicy zostaną zobowiązani do złożenia uproszczonej deklaracji oraz obliczenia i zapłaty akcyzy od samochodów, względem których doszło do zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy w okresie od 1 lipca 2021 do 30 czerwca 2022 r.

Zmiany wprowadza ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 694).

Większość nowych przepisów weszła w życie 1 maja 2021 r.

Z nowelizacją można się zapoznać tutaj.

