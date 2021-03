Podatki 2022: Nowy projekt ws. podniesienia kwoty wolnej w podatku PIT

Klub parlamentarny Koalicji Polskiej zgłosił do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym PIT, w którym proponuje podwyższenie do 30 tys. zł kwoty wolnej od opodatkowania dla wszystkich podatników. Podniesienie kwoty kosztowałoby ok. 60 mld zł, a zmiany miałyby obowiązywać w odniesieniu do dochodów uzyskanych od początku 2022 r.

Projektodawcy wskazują, że w wielu innych krajach Unii Europejskiej kwota wolna jest obecnie wyraźnie wyższa niż w Polsce. Przykładowo, w Grecji jest to 5000 euro, w Irlandii 16 500 euro, a w Holandii 2103 euro. Nad Wisłą wysokość kwoty wolnej wynosi tymczasem co do zasady 3091 zł.

„Proponuje się wprowadzenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 000 zł dla wszystkich podatników. Wprowadzenie wyższej kwoty od podatku będzie miało szczególne znaczenie dla osób zarabiających do 2.500 zł miesięcznie, gdyż osoby te będą w całości zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

W efekcie zwiększenia kwoty wolnej do 30 tys. zł kwota zmniejszająca podatek wyniosłaby 5100 zł rocznie (425 zł miesięcznie). Realny zysk podatnika w takim modelu szacuje się na ok. 380 zł miesięcznie. Autorzy projektu liczą na to, że w czasie kryzysu pandemicznego zwiększenie środków do dyspozycji podatników prowadziłoby do wzrostu konsumpcji i jednocześnie wzrostu gospodarczego.

Koszty podwyższenia kwoty wolnej w PIT oszacowano na ok. 60 mld zł. Zmiana znalazłaby zastosowanie względem dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r.

„Projekt nie powoduje negatywnych skutków finansowych po stronie jednostek samorządu terytorialnego, poprzez wprowadzenie mechanizmu polegającego na uzupełnieniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu państwa” – wskazano w uzasadnieniu projektu.

Wprowadzenie zmian przewiduje poselski – zgłoszony przez klub parlamentarny Koalicji Polskiej – projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Projekt trafił do Sejmu 11 marca 2021 r.

Nowela miałaby wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp