Podatki 2022: Nowy instrument ws. skutków podatkowych inwestycji

W polskim systemie podatkowym pojawi się nowy instrument porozumienia inwestycyjnego, który ma stanowić narzędzie znoszące bariery inwestycyjne w Polsce – wynika z projektu dużej nowelizacji ustaw podatkowych w ramach tzw. Polskiego Ładu. Jak tłumaczy Ministerstwo Finansów, celem nowego instrumentu będzie zwiększenie pewności prawa podatkowego w kontekście dużych inwestycji zagranicznych.

Zgodnie z projektem nowelizacji, do Ordynacji podatkowej wprowadzone zostaną przepisy umożliwiające zawarcie między inwestorem a organem podatkowym umowy dotyczącej skutków podatkowych planowanej inwestycji na terenie Polski. Przewidziano ustanowienie nowego instrumentu – formuła porozumienia inwestycyjnego ma w praktyce pozwalać na znoszenie barier inwestycyjnych.

„Proponowane regulacje będą skierowane do podmiotów planujących realizację inwestycji na terytorium RP, a więc potencjalnych podatników, niejednokrotnie nieposiadających jeszcze jakiejkolwiek historii rozliczeń w Polsce. Głównym celem regulacji jest zaś zwiększenie napływu do Polski inwestycji, w tym inwestycji zagranicznych, co znajduje odzwierciedlenie w definicji inwestora, jako podmiotu planującego dokonanie nowej inwestycji na terytorium RP o wartości co najmniej 100 mln zł (50 mln zł od 2025 r.)” – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Instrument porozumienia inwestycyjnego ma opierać się na maksymalnym odformalizowaniu procedury współpracy oraz zasadach transparentności, partnerstwa, dobrej woli i wzajemnego zaufania, przy równoczesnym uwzględnieniu nadrzędnej roli legalizmu. W praktyce takie porozumienie będzie dla inwestora narzędziem określającym skutki podatkowe inwestycji w sposób kompleksowy i zapewniający większą moc gwarancyjną względem indywidualnych interpretacji podatkowych.

Wprowadzenie zmian przewiduje projekt ustawy (z 26 lipca 2021 r.) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Większość nowych przepisów ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj.

mp